علم الإسماعيلي يصل إلى جميع بلدان العالم.. حدوتة إسمعلاوية فريدة من نوعها

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عبر أحمد شجيع رجل الأعمال والعاشق لفريق الإسماعلي، والذي ينتمي إلى منطقة أبو بلح بمدينة الإسماعيلية، عن شغفه المستمر بمتابعة فريق الداراويش بشكل دائم، حيث أكد شجيع أن يرغب دائما في مساعدة فريق الإسماعيلي.

تصريحات أحمد شجيع عن حبه لفريق الإسماعيلي

قال أحمد شجيع عبر تصريحات للمركز الإعلامي بنادي الإسماعيلي"أقوم برفع علم فريق الإسماعيلي في جميع البلدان التي أسافر إليها، وذلك بسبب عشقي الشديد للفريق والمدوامة على متابعته دائما في جميع البطولات التي يخوضها".

وتابع أحمد شجيع قائلا"أن كثيرا ما أسافر حول العديد من بلدان العالم، بسبب طبيعة عملي التي تطلب السفر كثيرا، وأنا أحاول أن أستخدم ذلك لخدمة فريق الإسماعلي الذي أعشقه منذ الصغر".

وأضاف"أقوم برفع علم فريق الإسماعيلي لأقوم بعمل دعايا للفريق في جميع البلدان التي أسافر إليها، كما أقوم بعمل دعايا لمصر عن طريق رفع العلم المري بجانب علم فريق الدروايش"، ويعرض دوت الخليج رأي أحمد شجيع عن إيهاب جلال:

وعبر أحمد شجيع عن سعادته بالنتائج الإيجابية التي يحققها الفريق خلال الفترة الحالية، ويرى أن فريق الداراويش تمكن من استعادة شخصيته مرة أخرى تحت قيادة إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي، والذي تعاقد معه إداراة الفريق الإصفر بسبب تخبط نتائج الفريق في بطولة الدوري.

أحمد شجيع يكشف عن لاعبه المفضل

واستكمل شجيع "أنا من محبين فريق الإسماعيلي منذ الصغر، ولاعبي المفضل محمد فضل، الذي أحببته منذ انتقاله إلى فريق الدروايش ومازلت أتذكر العديد من الأهداف التي أحرزها، وبالأخص الهدفان الذي سجلهم في مرمى النادي الأهلي، في المباراة التي استطاع فيها فريق الإسماعيلي هزيمة الأهلي بثلاثية بعدما عاد من كأس العالم للأندية في اليابان".

واختتم أحمد شجيع تصريحاته للمركز الإعلامي بنادي الإسماعيلي قائلا"الإسماعيلي تمكن من فرض سيطرته مرة أخرى تحت قيلاد إيهاب جلال، والفريق أصبح من أفضل الأندية المصرية حاليا، ويستطيع المنافسة على العديد من البطولات خلال الموسم المقبل".

ترتيب فريق الإسماعيلي في الدوري الممتاز

الجدير بالذكر أن فريق الإسماعيلي يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الممتاز، ويمتلك 35 نقطة من 26 مباراة خاضها الفريق في الدوري.