/638139/التعليم امتحانات-الدبلومات-الفنية-مستمرة-اليوم-و-غدا
واصل اليوم طلاب الدبلومات الفنية بنظام 3 و 5 سنوات في التخصصات الصناعية و الزراعية والتجارية والفندقية أداء امتحاناتهم لنهاية العام الدراسي 2020/ 2021، وسط اجراءات احترازية مشددة لوقاية الطلاب والمعلمين المراقبين من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
دوت الخليج
امتحانات الدبلومات الفنية ٢٠٢١
أكد نائب الوزير لشئون التعليم الفني الدكتور محمد مجاهد، أن امتحانات الطلاب الدبلومات الفنية بأنواعها المختلفة مستمرة اليوم الموافق 30 يونيو وغدا الخميس الموافق الأول من يوليو بشكل طبيعي.
نائب الوزير: قرار الإجازة لا ينطبق على طلاب الدبلومات
وأشار نائب الوزير أن قرار الاجازة 30 يونيو لا ينطبق علي طلاب الدبلومات حيث أن قر ار رئيس الوزراء لا يسري علي طلاب الشهادات الذين يؤدون الامتحانات.
وفي نفس السياق واصلت كنترولات الدبلومات الفنية البالغ عددها 24 كنترول أعمال تقدير الدرجات في كافة المواد التي أدي بها الطلاب الامتحانات منذ انطلاقها في 19 يونيو الماضي.
موعد النتيجة من ناحية أخري ، كشفت مصادر " لكشكول "أن النتيجة النهائية للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2020/ 2021 ونسب النجاح ، سوف يتم اعتمدها من وزير التربية و التعليم و التعليم الفني و اعلان أسماء الاوائل في كل شعبة عقب أجازة عيد الاضحي المبارك.
امتحانات الدبلومات الفنية 2021
أوضحت المصادر، أن مرحلة أعمال التصحيح ورصد الدرجات في جميع المواد مع مراجعة كراسات اجابات الطلاب سوف تنتهي في الثلث الاول من شهر يوليو طبقا للخريطة الزمنية للتصحيح ، ثم تبدأ مرحلة تسجيل النتائج و تحديد عدد الطلاب الاوائل في كل شعبة ووضع النتائج علي سيديهات وشيتات مع مراجعة كراسة الاجابات الراسبة لتأكد من أن كل طالب حصل علي حقه من الدرجات. الجدير بالذكر ، أن امتحانات الدبلومات الفنية النظرية بنظام 3 و 5 سنوات قد انطلقت يوم 19 يونيو من الشهر الجاري حيث يخوض ما يصل إلي 750 ألف طالب وطالبة الاختبارات في 3111 لجنة.
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