الأهلي يدخل معسكر مغلق استعداداً لمواجهة بيراميدز

/638143/الأهلي-يدخل-معسكر-مغلق-استعدادا-لمواجهة-بيراميدز

يدخل النادي الأهلي اليوم الأربعاء معسكر مغلق استعداداً لمباراته أمام فريق بيراميدز غداً الخميس، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء أمس على ملعب التتش.

حرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين في الأمور الفنية والخططية الخاصة بمواجهة بيراميدز، التي تقام مساء الخميس المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وعقب المحاضرة أدى الفريق مرانه، الذي اشتمل على تدريبات بدنية خفيفة والتركيز على تدريبات الكرة لتنفيذ الجزء الخططي.

وخاض حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب الحراس بالنادي.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما استأنف الفريق تدريباته أمس تحت إشراف بيتسو موسيماني، المدير الفني وجهازه المعاون.

وحقق النادي الأهلي الفوز علي فريق الترجي التونسي حيث قام بتسجيل الهدف الأول للمارد الأحمر ،على معلول عن طريق ضربة جزاء حصل عليها طاهر محمد طاهر، ثم أحرز الهدف الثاني محمد شريف من أسيست محمد مجدي أفشة، ثم سجل الهدف الثالث للمارد الأحمر حسين الشحات، والذي دفع به بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي الأهلي، كبديل في بداية الشوط الثاني.

تشكيل الأهلي أمام الترجي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق.

في خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية.

في خط الهجوم: محمد مجدي أفشة، محمد شريف، طاهر محمد طاهر.

شارك وليد سليمان في مباراة الترجي التونسي في النصف ساعة الأخيرة من المباراة، وظهر بشكل قوي في أخر أجواء المباراة في العديد من التمريرات الحاسمة لمحمود كهربا، والضغط علي الترجي من الأمام.

ومن ناحيه اخري قد قرر سيد عبد الحفيظ المدير الفني للنادي الأهلي فرض مكافأت كبيرة للاعبي الفريق بعد إكتساح الترجي التونسي في نصف نهائي أفريقيا والتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا.