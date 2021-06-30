/638147/يوسف-رشدان-ثورة-30-يونيو-أنقذت-مصر-ومشروعات-السيسي-العملاقة-كتبت-بداية-الجمهورية-الجديدة

هنأ المهندس يوسف رشدان عضو جمعية شباب الأعمال الشعي المصرى و الرئيس السيسي الذكري الثامنة لثورة 30 يونيو مؤكدا أن نجاح الشعب المصري في الخلاص من الجماعة الإرهابية بفضل مساندة الجيش و الشرطة ثم إعلان منقذ البلاد الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع خريطة المستقبل أدخل مصر عصرًا جديدًا اصطف خلاله الشعب لتجاوز الأزمات التي تسبب فيها الإخوان.

ثورة 30 يونيو أنقذت مصر

وأكد رشدان أن الدولة المصرية كانت علي وشك السقوط في عهد الإخوان لولا ثورة 30 يونيو المجيدة مشيرا إلي أن الجماعة الإرهابية دمرت الاقتصاد حيث فشلت في مواجهة كافة المشكلات الاقتصادية وارتفع عدد المصانع المتعثرة، وازداد معدل البطالة بين فئات قطاعات التشغيل كافة، وتراجعت معدلات السياحة الي مستوي متدن، وجاءت المعالجة السلبية لسعر صرف الجنيه لتزيد من الضغوط الحياتية علي المواطنين وفشل الحكم في تحديد معدل نمو خلال عام الحكم يمكن الاسترشاد به محلياً ودولياً وهرب أغلب المستثمرين الأجانب، وانخفض تصنيف مصر الائتماني لعدة مرات، الأمر الذي عكس خشية المستثمرين علي استثماراتهم في مصر.

و أكد رشدان أن اختيار الشعب المصري بطل الثورة رئيسا كتب شهادة ميلاد الجمهورية الجديدة مؤكدا أن الرئيس السيسي أعاد بناء مؤسسات الدولة وتخطت البلاد أزماتها، ورفعت شعارًا "يد تبني ويد تحمل السلاح و عاد الأمن والاستقرار في كل ربوع البلاد. و أوضح رشدان أن الرئيس عبدالفتاح السيسى في تحقيق إنجازات ومشاريع عملاقة، وتم إعادة الاقتصاد المصرى إلى مكانته وحقق معدلات نمو مرتفعة، واستعادت مصر نفوذها الإقليمي و العالمي.

وشدد رشدان علي أن الرئيس السيسي واجه المخططات والمؤامرات الداخلية و الخارجية بكل جسارة و استطاع حتى الانتصار في حرب البقاء و البناء حتي باتت مصر حديث العالم كله و أصبح يضرب بها المثل في مواجهة التحديات الصعبة.