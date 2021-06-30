بعد اعلان التفاصيل النهائية..التعليم تبدأ في طباعة أسئلة الثانوية العامة « البابل شيت»

/638148/بعد-اعلان-التفاصيل-النهائيةالتعليم-تبدأ-في-طباعة-أسئلة-الثانوية-العامة--البابل-شيت

بدأت وزارة التربية و التعليم و التعليم الفني تحت أشراف الدكتور طارق شوقي، الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة التي ستنطلق يوم ١٠ يوليو القادم، وذلك عقب اعلان التفاصيل النهائية للامتحانات أمس.

امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢١

بدأت المطابع التابعة لأحد الجهات السيادية ، في طباعة امتحانات الأسبوع الأول من الامتحانات التي تضم المواد الأساسية " كراسات البابل شيت" التي تشمل مواد اللغة العربية لشعبتي العلمي وشعبة الادبي، و اللغة الاجنبية الثانية.

طباعة الامتحانات

وكشفت مصادر " لتحيا مصر" أن عمليات الطباعة و تغليف كراسات الاجابة ووضعها في الصناديق المخصصة لكل محافظة سوف تسير وفق الخطة الزمنية التي أعدتها الإدارة العامة للامتحانات برئاسة خالد عبد الحكم.

وأضافت أن طباعة الامتحانات تتم وفق اجراءات أمنية صارمة تحول دون تسربها لأي شخص أو جهة بأشراف الجهات الامنية المتخصصة.

و كان وزير التربية و التعليم الدكتور طارق شوقي، قد أكد خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس أن امتحانات الثانوية العامة ، سوف تكون موحّد بين كل طلاب الشعب العلمية والادبية وستكون إجابة الأسئلة على (البابل شيت) فقط، وسيتم تسجيل حضور الطلاب في الامتحان على التابلت كما سيتم إتاحة نسخة من الكتب المدرسية بصورة إلكترونية على التابلت للطلاب، مشددًا أنه لا تغيير في جدول الامتحانات أو عدد الأسئلة أو وقت الامتحان المعلن. وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن إدخال أي محمول أو الغش الإلكتروني سوف يعاقب عليها الطالب بقانون الغش الجديد، وأنه مسموح فقط باصطحاب كتاب الوزارة داخل الامتحان، كما أنه ممنوع اصطحاب أي ملازم مطبوعة، مشيرًا إلى أن الأسئلة يضعها عشرات من الأستاذة المتميزين بالمركز القومى للامتحانات، وأن كل سؤال يتم مراجعته من حيث الوقت ومستوى الصعوبة ومخرج التعلم الذي يتم قياسه ويتم مراجعته من ناحية الترجمة ومن ناحية جودة السؤال نفسه.