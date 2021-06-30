هل ينتقل مهاجم الزمالك إلى فريق الجونة؟

وافق فريق الزمالك برئاسة حسين لبيب، على فتح باب التفاوضات أمام فريق الجونة لشراء عمر السعيد لاعب الفريق الأبيض والمعار إلى صفوف الفريق الساحلي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، وتواصل إداراة فريق الجونة مع اللاعب لمعرفة رأيه في الإنضمام بصورة نهائية إلى الفريق، وأبدى اللاعب موافقته، وطلب من إداراةالفريق الساحلي التواصل مع إداراة فريق الزمالك لإنهاء كافة الإجراءات القانونية.

الجونة يرغب في شراء عمر السعيد بصورة نهائية

يسعى فريق الجونة في التعاقد مع عمر السعيد بشكل نهائي، وذلم عقب تألقه مع فريق الجونة في الفترة الأخيرة، مما دعى إداراة الفريق الساحلي على فتح باب التفاو مع فريق الزمالك لشراء اللاعب بصورة نهائية خلال الميركاتو الصيفي القادم.

إحصائيات عمر السعيد مع فريق الجونة

انضم عمر السعيد إلى فريق الجونة قادما من فريق الزمالك، وذلك على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، وتنتهي إعارة اللاعب بنهاية الموسم الحالي، حيث خاض عمر السعيد 12 مباراة مع الفريق الساحلي، واستطاع تسجيل 6 أهداف.

الزمالك يواجه فريق غزل المحلة في بطولة الدوري الممتاز

يستكمل فريق الزمالك تدريباته اليوم الأربعاء، استعدادا لمباراة فريق غزل المحلة والتي تقام يوم الإثنين الموافق 5 يوليو في تمام الساعة التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولي، ويذكر أن فريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، استطاع الحفاظ على صداراة الدوري، وذلك باحتلاله المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 61 نقطة، من ضمن 27 مباراة خاضها الفريق الأبيض في بطولة الدوري الممتاز، وحقق فريق الزمالك الفوز في 18 مباراة، بينما تعادل في 7 لقاءات، وخسر في مبارتيين فقط، واستطاع لاعبي الفارس الأبيض من تسجيل 48 هدف في بطولة الدوري الممتاز، بينما استقبلت شباكه 27 هدف، بينما توقف رصيد فريق مصر المقاصة في بطولة الدوري عند 36 نقطة، حيث خاض فريق مصر المقاصة 26 مباراة في بطولة الدوري العام، ليحتل المركز السابع في بطولة الدوري العام، ويعرض دوت الخليج اتشكيل المتوقع للزمالك في مباراة غزل المحلة:

التشكيل المتوقع لفريق الزمالك أمام غزل المحلة في بطولة الدوري العام:

في حراسة المرمى: محمود جنش.

في خط الدفاع: حمزة المثلوثى، محمود علاء، محمد عبد الغني، محمد عبد الشافى.

في خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقى.

في خط الهجوم: سيف الجزيرى.