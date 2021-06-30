النقل توضح بعض الحقائق حول مشروع محور وسط الدلتا

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة، فى بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، إن وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكبارى حريصة كل الحرص على المصلحة العامة لخدمة أهالى وطننا الغالى مصر، ونؤكد التزامنا الكامل بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، وأن الدولة تولى اهتماما كبير بالتوسع والتطوير بشبكة الطرق والكبارى فى شتى ربوع مصر.

وأضافت: "عند الشروع فى تنفيذ محور مرورى جديد يتم دراسة أكثر من مخطط ومقترح للبدائل المتاحة بالنطاق الجغرافى للمشروع المقرر تنفيذه، ثم اختيار الأفضل من حيث استفادة أكبر عدد ممكن من الأهالى وأقل فرص لنزع الملكية، وتقليص إهدار الأراضى والرقعة الزراعية وبالتالى خفض تكاليف التعويضات التى تتكدبها الدولة، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع جميع الجهات التنموية والجهات ذات الصلة لفتح فرص وآفاق خدمية وتنموية ما يزيد فرص الاستفادة من المحور المرورى الجديد، بعد الربط بين القرى والمدن المار بها مسار المشروع وسهولة تدفق أكبر قدر من أحجام الحركة المرورية بين المحور الجديد والمحاور المرورية القائمة.

وأوضحت أن المخطط الذى تنفذه الوزارة كان أحد المخططات والبدائل المقترحة، إلى أن تم التوصل للدراسة الأفضل بالمحور المقرر تنفيذه من حيث معايير المفاضلة والاختيار السالف ذكرها، حيث أنه لم يتم تغيير مسار محور عمروس، وما تم هو إعادة دراسة تعديل المسار لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة العامة، فمسار المحور المقرر تنفيذه سيربط طريق «التوفيقية – الخطاطبة» من الرياح البحيرى غربا إلى طريق «القاهرة – الإسكندرية» الزراعى بطول 30 كم، وذلك لاستفادة أكبر عدد من القرى والمدن بمحافظة المنوفية، والدراسات المقدمة للمقترح المقرر تنفيذه أفادت بأن مسار المحور سيربط القرى والمدن الواقعة من طريق «عمروس – طنوب» إلى طريق «القاهرة – الإسكندرية» الزراعى بعدد 10 قرى كبيرة، هى: كفر ربيع وميت الكرام وجدام وكفر العلوى وكفر السادات ومدينة تلا وكفر محمد وبابل وزناره وجنزور ليصبح المحور متنفس وشريان حيوى للربط بالمحاور الرئيسية القائمة، فى حين أن محور عمروس مضمون الاستغاثة (المقترح القديم) يمتد بعيدا عن المدن والقرى السالف ذكرها بإستثناء مدينة تلا.

وأكدت الوزارة، أنه لخدمة أهالى ناحية عمروس تم عمل مطالع ومنازل من المحور على طريق «عمروس – طنوب» ليخدم ناحية أهالى عمروس وكوم مازن والقرى المجاورة، علما بأن المسافة من المحور إلى ناحية قرى أهالى عمروس لا تتعدى 1.9 كم ( 1900 متر)، إضافة إلى الاستفادة من الطرق المحلية القائمة بتوسعتها ورفع كفاءتها، وبعد الحصر تكشف لنا أن المقترح القديم كان سيزيد من نزع الملكية وإهدار للأراضى والرقعة الزراعية بالدلتا وزيادة تكاليف التعويضات للأهالى.

وعما تردد بشأن تدخل أشخاص بالمجالس البرلمانية فى اتخاذ قرار إنشاء مشروع من مشروعات وزارة النقل، قالت الوزارة فى بيانها أن هذا أمر غير موجود وغير مقبول بالمرة، فوزارة النقل وزارة خدمية عامة تقوم بالتخطيط والدراسة والتنفيذ لمشروعاتها وفقا لدراسات تنموية شاملة لخدمة أبناء الوطن كافة، وإفادة أكبر عدد من التجمعات العمرانية وخلق فرص تنموية آخذين فى الاعتبار الانتشار الجغرافى العادل، دون أى تدخل من أشخاص لتنفيذ تلك المشروعات وملتزمة بالحفاظ على مقدرات الوطن، وحريصة كل الحرص على تقليص فرص نزع الملكيات وإهدار الأراضى الزراعية، على عكس ما هو مزعوم بمضمون الاستغاثة الغير مدعوم بالدراسات والأدلة.

ونوهت وزارة النقل، أن التعديل الغرض منه استفادة أكبر قدر ممكن من القرى والمدن الواقعة بمحافظة المنوفية وربطها بطريق «القاهرة – الإسكندرية» الزراعى شرقا (محافظة المنوفية) وطريق «التوفيقية – الخطاطبة» غربا (محافظة البحيرة)، والاستفادة من الفرص التنموية والاستثمارية لأكبر عدد من المواطنين لمحافظتى المنوفية والبحيرة بشكل مباشر.