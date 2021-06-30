عاجل.. الرئيس السيسى فى ذكرى 30 يونيو: أجدد العهد على مواصلة التقدم والبناء

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس السيسى، خلال كلمته اليوم الأربعاء، "الشعب أثبت للعالم إرادته الصلبة، ووعى الشعب ومخزونه الحضارى ساهم فى دعم جهود الدولة لبناء وطن قوى". وأضاف: "أطلقنا سلسلة من المشروعات القومية فى القطاعات كافة، بهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين فى جميع مناحى الحياة". وتابع: "30 يونيو تمثل نموذج فريد فى تاريخ الثورات الشعبية، وعلينا جميعًا مواصلة بذل الجهود المضاعفة للتغلب على التحديات المفروضة على العالم". وأمضى قائلاً: "نسابق الزمن لتحقيق تطلعات الشعب، وحققنا إنجازات فى مواجهة كورونا من خلال المسار المتوازن فى التعامل مع الأزمة". واختتم: "تحية من القلب لكل مصرى ومصرية لوعيكم بمتطلبات إصلاح الوطن.. وأجدد العهد على الاستمرار كتف بكتف لمواصلة التقدم والبناء".

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