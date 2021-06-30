/638151/قهرة-سائق---احتراق-سيارة-تاكسي-أعلى-الطريق-الدائري-فيديو

داول رواد مواقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك» منذ قليل، مقطع فيديو لسيارة تاكسي، تحترق أعلى الطريق الدائري، وظهر في الفيديو سائق السيارة، بعدما تمكن من الخروج منها قبل اشتعالها وانفجارها.

دوت الخليج يرصد فى السطور التالية تفاصيل تصادم 6 سيارات وتفحم إحداها ما أدى إلى تعطل حركة المرور بشكل مؤقت

ومن جهة أخرى، شهد الطريق الدائري المؤدي إلى منطقة المعادي حادث سير مروع، عقب تصادم 6 سيارات وتفحم إحداها، اليوم الإربعاء ، مما أدى إلى تعطل حركة المرور بشكل مؤقت.

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقي رئيس قسم شرطة البساتين إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بقيادة اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، يفيد بوقوع مصادمة بين 6 سيارات، ووجود مصابين أعلى الدائري التابع لدائرة قسم شرطة البساتين.