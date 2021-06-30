/638157/مصطفى-الكحيلي-تطوير-الريف-المصرى-يحد-من-هجرة-المواطن-للقرى

ثمن عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بأسيوط النائب مصطفى الكحيلي حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى صباح اليوم الأربعاء عن مبادرة حياة كريمة، وتطوير الريف المصري، والحديث عن قطاع الصحة أيضا.

تحقيق حياة كريمة للمواطن

وأشار الكحيلى فى بيان له، إلى أن الرئيس السيسى مهتم بكل تفصيلة فى أى مشروع أو مبادرة، مضيفا أن الدولة تنفذ برنامجا متكاملا يحيى الأمل ويحقق حياة كريمة للمواطن، فى كل ربوع مصر، من خلال تحسين المعيشة ورفع كفاءة البنية التحتية والكهرباء والمياه، والزراعة، والاتصالات، والصناعة.

وأضاف الكحيلى أن حياة كريمة والمشروع المتكامل لتطوير الريف المصرى يغير وجه ومعالم حياة وبيئة المواطن، كما يحد من هجر المواطن لموطنه بحثا عن المدن التى يلقى فيها تحقيقا للخدمات ما يسهم فى تخفيف التكدس والإقامة فى المدن.

ونوه الكحيلى إلى أن إطلاق مبادرة تطوير الريف المصرى حياة كريمة اليوم الأربعاء، وحضور الرئيس السيسى لتفقد اصطفاف المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة فى المبادرة، يأتى بالتزامن مع الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، ما يؤكد أن دولة 30 يونيو بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى لا تعمل إلا لصالح المواطن وخدمته وتوفير الحياة الكريمة له وتخفيف كل الأعباء عن كاهله.