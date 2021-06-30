/638160/الرئيس-السيسي-فى-ذكرى-ثورة-30-يونيو-الشعب-المصرى-أثبت-للعالم-أن-إرادته-صلبة-لا-تلين-ولا-يمكن-كسرها

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، خطابًا منذ قليل، بمناسبة ذكرى ثورة الـ 30 من يونيو، متحدثًا عن مدى أهميتها فى تاريخ مصر

دوت الخليج.

حديث الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى الثلاثين من يونيو

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي:" نحتفل اليوم معًا بالذكرى الثامنة لثورة "30 يونيو المجيدة" تلك الذكرى الخالدة في وجداننا والمضيئة من تاريخ شعبنا والتي استعادت بها مصر هويتها الوطنية وصوب بها شعبها العظيم مساره ليثبت للعالم أجمع أن إرادته صلبة لا تلين، ولا يمكن كسرها وأن عزيمته راسخة لتحقيق تطلعاته المشروعة في حياة أفضل ومستقبل مشرق لأبنائه، وللأجيال القادمة.

الرئيس السيسي: ثورة الثلاثين من يونيو مثلت نموذجًا فريدًا

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حديثه قائلًا:" إن ثورة الثلاثين من يونيو مثلت نموذجًا فريدًا في تاريخ الثورات الشعبية حيث جسدت معاني وقيمًا غالية أهمها، قدرة الشعب المصري على تجاوز ما يتعرض له من تحديات والتي ما كان من الممكن التغلب عليها إلا بوحدته واصطفافه الوطني.

وأضاف الرئيس السيسي:" الدولة واجهت تلك التحديات بكافة أدوات قوتها الشاملة على مدار السنوات الماضية سواء الإرهاب، الذي نجحت قوات الجيش والشرطة البواسل في محاصرته وكسر شوكته أو محاولات بث عدم الاستقرار والفوضى التي لفظها هذا الشعب العريق".

وكان الرئيس السيسي قد تفقد صباح اليوم، المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قري الريف المصري".