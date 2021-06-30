لاعب الزمالك يستعد للسفرلألمانيا استعداداً لأولمبياد طوكيو2020

/638163/لاعب-الزمالك-يستعد-للسفرلألمانيا-استعدادا-لأولمبياد-طوكيو2020

يتوجه أحمد صالح لاعب نادى الزمالك ومنتخب مصر لتنس الطاولة إلى مدينة فرانكفورت فى ألمانيا بعد غداً الجمعة المقبل وحتى 13 من نفس الشهر داخل معسكر مغلق وذلك استعدادا للمشاركه بالأولمبياد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن يتوجه صالح إلى طوكيو يوم 17 من الشهر الحالي ضمن بعثة منتخب مصر وذلك للمشاركة فى الأولمبياد.

وأكد صالح” أنه يأمل في أن يحصد ميدالية أولمبية حيث يسعى جاهدا إلى تحقيق هذا الحلم من أجل رفع علم مصر في طوكيو.

ويتواجد صالح حاليا داخل معسكر مغلق في القاهرة في إطار استعدادات منتخب مصر للأولمبياد.

شوقي غريب

ومن ناحيه اخري يعلن شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، القائمة النهائية لأولمبياد طوكيو والتى تضم 22 لاعبا، يوم 2 يوليو المقبل، بواقع 18 لاعبا يشاركون فى الدورة الأولمبية و4 لاعبين فى القائمة الاحتياطية.

محمد صلاح

فيما غياب محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزى عن أولمبياد طوكيو بعد رفض ناديه الانجليزى السماح للاعب بالمشاركة فى الأولمبياد، ليخرج اللاعب من حسابات جهاز المنتخب رغم أنه كان الخيار الأول لشوقى غريب وجهازه بين اللاعبين الثلاثة الكبار.

وحدد شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، يوم 6 يوليو المقبل موعدا لبدء المعسكر الأخير للفراعنة قبل السفر إلى طوكيو للمشاركة فى الأولمبياد، وسيضم المعسكر 22 لاعبا هم الذين وقع عليهم الاختيار فى القائمة النهائية.

قرر الجهز الفني لمنتخب مصر الألولمبي بيقادة شوقي غريب المدير الفني، أن يوم 16يوليو المقبل موعد سفر بعثة المنتخب إلي طوكيو، وذلك استعداداً للمشاركة في الألولمبيات، حيث تنطلق البطولة يوم 22 يوليو بمواجهة استراليا.

دخل شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي في حيرة كبيرة بعد تألق محمد شريف لاعب النادي الأهلي ومهاجم منتخب مصر، الأمر الذي جعله يدرس امكانية ضم اللاعب ضمن الثلاثي الكبار في طوكيو 2020.

تشهد القائمة التي من المقرر إعلانها اليوم ضمن البرنامج الإعدادي والإستعدادي في أجندة المنتخب الأولمبي تغييرات عن القائمة السابقة ، وذلك ضمن فترة التوقف الدولي في شهر يوليو التي يستعد خلالها الفراعنة الشباب لأولمبياد طوكيو القادم.

ومن المقرر ان تأتي القائمة كالتالي: حراسة المرمى: عمر رضوان – محمد صبحي – محمود جاد – عمر صلاح – مصطفى شوبير. خط الدفاع: أحمد رمضان "بيكهام" – محمود مرعي - محمد عبدالسلام – محمود الجزار – محمد عبد المنعم – عبد الغني محمد – كريم فؤاد – حسن علي – أحمد عيد.