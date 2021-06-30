عاجل.. السيسى: ثورة 30 يونيو أرقى صيحات التعبير عن الانتماء للوطن

جدة - نرمين السيد - وكتب الرئيس السيسى، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك"، "لم تكن ثورة الثلاثين من يونيو مجرد لحظة عابرة عبر فيها المصريون عن غضب أو سخط أو امتعاض، بل كانت أرقى صيحات التعبير عن أقوى الثوابت المصرية وأشدها رسوخا وأكثرها نبلاً، وهى الانتماء للوطن والولاء للأرض".

وأضاف: "إننا وإذ نحتفل اليوم بالذكرى الثامنة لثورتنا المجيدة، أتوجه برسالة غالية إلى كل من ضحى وقدم روحه ثمنًا لرفض التطرف والإرهاب، وأقول لهم: لن ننساكم.. أنتم فى قلوبنا، نفخر بكم وننحنى إجلالًا لأرواحكم الطاهرة".

وتابع: "أتوجه بتحية تقدير وإجلال لشعب مصر العظيم الذى أثبت للعالم كله أنه الشعب الأكثر صبرا والأصدق عزما والأشد يقيئًا بدولته ومؤسساته الوطنية.. وها هو يثبت للعالم كله صحة اختياراته مقدما على إعلان الجمهورية الجديدة بتحمله وصبره وقدرته على صنع المستحيل وهزيمة التحدى. حفظ الله مصر وشعبها إلى يوم الدين".