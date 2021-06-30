رئيس النيابة الإدارية يهنئ السيسى بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو

جدة - نرمين السيد - هنأ المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وأعضاء الهيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، وشعب مصر العظيم وأبطاله من رجال القوات المسلحة والشرطة، بمناسبة حلول الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو.





وقال المنشاوى، إن ثورة 30 يونيو جاءت معبرة عن إرادة شعب مصر العظيم بمختلف طوائفه، والتى انتفضت على قلب رجل واحد من أجل الحفاظ على أمن هذا الوطن واستقراره، ليحيا فيه المصريون جميعا بعزة وكرامة، وسيبقى ما سطره الشعب المصرى بأحرف من نور فى هذه الملحمة الوطنية، علامة مضيئة فى تاريخ مصر المعاصر وانتصارا للهوية المصرية وقيم المواطنة، متمنيا استمرار النهضة الكبرى -غير المسبوقة- التى تشهدها مصر فى شتى المجالات تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

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