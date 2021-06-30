وزير التعليم العالى يبحث التعاون مع سفير سيراليون فى القاهرة

جدة - نرمين السيد - قال خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن دول إفريقيا لها مكانة خاصة لدى مصر، فهى تمثل واقع وحاضر مشترك من العلاقات الطيبة، مشيرا إلى حرص الوزارة على دعم العلاقات بين البلدين بجميع المجالات العلمية والتعليمية والثقافية.





جاء ذلك خلال استقباله، مورى فوفانا سفير دولة سيراليون لدى مصر، صباح اليوم الأربعاء، لبحث سبل التعاون العلمى المشترك بين البلدين.

بحث الجانبان سبل تقديم الدعم للمؤسسات التعليمية السيراليونية، وكذا زيادة عدد المنح الدراسية لطلابها للدراسة بالجامعات المصرية فى تخصصات الطب، والهندسة، والعلوم، بالإضافة إلى توفير المعدات اللازمة لمراكز تدريب العلوم الطبية والحيوية.

وأشار الوزير إلى أهمية وجود برنامج تنفيذى بين الدولتين؛ يدعم التبادل الطلابى، مع ضرورة اتخاذ كافة إجراءات البدء فى تنفيذه فى أقرب وقت ممكن.

وأكد عبدالغفار دعمه الكامل وحرص الوزارة على تذليل جميع العقبات أمام الطلاب السيراليونين الدارسين بالجامعات المصرية، وتقديم التيسيرات اللازمة لهم.

من جانبه، أعرب سفير سيراليون عن تقدير شعبه وحكومته لمصر، وما تمثله العلاقات مع مصر من خصوصية وتميز وتقدير لدى شعب سيراليون، مشيرا إلى دور مصر الرائد وما تقدمه من دعم ومساندة لأشقائها الأفارقة، خاصة فى المجالات التعليمية والعلمية، وكذلك دعم مصر لطلاب سيراليون والترحيب بزيادة عددهم للدراسة بالجامعات المصرية.

يذكر أن وزارة التعليم العالى تخصص عدد 10 منح دراسية سنويا للطلاب من دولة سيراليون للدراسة بالجامعات المصرية، فى إطار مبادرة "ادرس فى مصر".

حضر اللقاء الدكتورة رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، والدكتور إسلام أبوالمجد مستشار الوزير للشئون الإفريقية، وصاموئيل على كارجيو المستشار الثقافى لسيراليون بالقاهرة.