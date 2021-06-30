صور.. السفير السابق لـ مالطا بالقاهرة: «مش عايز أمشى.. بحبك يا مصر»

جدة - نرمين السيد - ونشر السفير السابق لمالطا بالقاهرة شارلز سلطانة المنقضية مهمته أمس، صورة مكتوب عليها "مش عايز أمشى.. بحبك يا مصر" باللغة العربية وذلك تعبيرا عن حزنه لمغادرته القاهرة وانقضاء مدة مهمته التى وصلت إلى 5 أعوام. وقال السفير السابق لمالطا فى تغريده له: 5 أعوام ممتعين انتهوا وهم مدة عملى فى مصر" ووجه الشكر لدولته لإتاحة الفرصة له فى التعرف على مصر أكثر، مضيفا أن مهمته القادمة فى دولة قطر.

كما نشر سفير مالطا السابق صورا له فى مطار القاهرة وهو يغادر على طائرة مصر الطيران مع أسرته.

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