توجهت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، بالتهنئة إلي الشعب المصري بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة الثلاثين من يونيو. وقالت السيدة انتصار السيسى، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن ثورة 30 يونيو ضرب فيها المصريون المثل والقدوة، في مشهد تاريخي توحدت فيه كل مؤسسات الدولة الوطنية بكل أفرادها وأطيافها وفئاتها، ليثبتوا مجددا مدى الحكمة والعبقرية التي يتمتع بها هذا الشعب الكريم، مضيفة: "كل عام وأنتم بخير ومصر الغالية في أمان واستقرار وسلام".

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