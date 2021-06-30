السيسى: ثورة يونيو كانت أرقى صيحات التعبير عن الانتماء للوطن

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن ثورة الثلاثين من يونيو لم تكن مجرد لحظة عابرة عبر فيها المصريون عن غضب أو سخط أو امتعاض، بل كانت أرقى صيحات التعبير عن أقوى الثوابت المصرية وأشدها رسوخا وأكثرها نبلاً، والانتماء للوطن والولاء للأرض.

وتابع الرئيس: "إننا وإذ نحتفل اليوم بالذكرى الثامنة لثورتنا المجيدة. أتوجه برسالة غالية إلى كل من ضحى وقدم روحه ثمنًا لرفض التطرف والإرهاب، "وأقول لهم: لن ننساكم.. أنتم في قلوبنا، نفخر بكم وننحني إجلالًا لأرواحكم الطاهرة".

وأضاف الرئيس في رسالة عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى: "أتوجه بتحية تقدير وإجلال لشعب مصر العظيم الذي أثبت للعالم كله أنه الشعب الأكثر صبرا والأصدق عزما والأشد يقيئًا بدولته ومؤسساته الوطنية.. وها هو يثبت للعالم كله صحة اختياراته مقدما على إعلان الجمهورية الجديدة بتحمله وصبره وقدرته على صنع المستحيل وهزيمة التحدى.. حفظ الله مصر وشعبها إلى يوم الدين".