مصطفى مدبولى وإيناس عبد الدايم يفتتحان معرض القاهرة الدولى للكتاب

افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة فعاليات الدورة الـ52، من معرض القاهرة الدولى للكتاب، في بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، والتى تستمر فعالياته حتى 15 يوليو المقبل، تحت شعار "فى القراءة حياة".

وزيرة الثقافة

وينطلق معرض القاهرة الدولى للكتاب، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدورته الـ52 فى ظل هذه الظروف الاستثنائية يعتبر أكبر تجمع ثقافى على مستوى العالم، فيضم 1218 ناشر عربيا وأجنبيا من 25 دولة، وتشهد الدورة إطلاق مبادرة "ثقافتك كتابك"، خلال الدورة الحالية للمعرض وتضم مئات العناوين من دور النشر وقطاعات الوزارة على ألا يتجاوز سعر الكتاب فيها عشرين جنيها مصرياً، إلى جانب الأنشطة الافتراضية التى سيتم تنفيذها من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالمعرض.

ويفتح معرض الكتاب 2021 أبوابه للجمهور مجانا يوم 1 يوليو المقبل، وذلك من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 10 مساء يوميا عدا يوم الجمعة، حيث تفتح أبواب المعرض في ذلك اليوم من الساعة 1 ظهرا وحتى 10 مساء.

داخل معرض الكتاب

والدورة 52 من معرض القاهرة الدولى للكتاب تقام في أربع قاعات بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية على مساحة إجمالية 40 ألف متر مربع المستغلة منها (18591 مترا مربعا) وتحتضن 756 جناح ووصل عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية والتوكيلات إلى (1218) منهم (823) ناشرا و(395) توكيلا.

ويشارك في معرض الكتاب هذا العام 25 دولة من أربعة قارات بواقع 7 دول أفريقية هي السودان، جنوب السودان، ليبيا، المغرب، تونس، إرتريا، الصومال، 12 دولة آسيوية هي العراق ، الكويت، الإمارات، الأردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، اليابان، كوريا، و5 دول أوروبية هي صربيا، روسيا، اليونان، بريطانيا، إسبانيا، بالاضافة إلى أمريكا.

ويقام معرض هذا العام فى ظل هذه الظروف الاستثنائية هو أكبر تجمع فعلى للناشرين على مستوى العالم؛ وتتضمن الفعاليات إطلاق مبادرة ثقافتك كتابك، كما سيتم تخصيص ركن خاص سعر الكتاب به من جنيه إلى 20 جنيهًا، ويشهد أيضا المعرض لأول مرة هذا العام المنصة الإلكترونية، وبها أول معرض افتراضى موازٍ بتقنية 3D، كما يتم إطلاق جميع الفعاليات والأنشطة افتراضيًّا على المنصة حفاظًا على السلامة والصحة العامة للجمهور، كما ان حجز تذاكر المعرض والحصول عليها مجانًا هذا العام.