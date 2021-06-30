المصريون بالخارج يحتفلون بذكرى ثورة 30 يونيو حول العالم ويرفعون علم مصر.. صور

احتفل عدد من المصريين بالخارج في عدة دول حول العالم، بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، تلك الثورة التي خرج فيها المصريون ليتصدوا لمحاولات اختطاف الوطن.

احتفالات المصريين

ونشرت وزارة الهجرة صور من مظاهر احتفال المصريين بالخارج بذكرى الثورة على صفحتها، رافعين أعلام مصر وصور الرئيس السيسى ، مؤكدين على ما حققته القيادة السياسية من إنجازات غير مسبوقة في كل الملفات .

وتوجهت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بخالص التهنئة للجاليات المصرية في الخارج بمناسبة حلول الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة، مشددة على أن تلك الثورة تمثل عنوانًا لإرادة المصريين وإصرارهم على الحفاظ على هويتهم ونسيجهم الوطني الواحد.

جانب من الاحتفالات

وأكدت وزيرة الهجرة: "إننا جميعا نبذل قصارى الجهد والعطاء لصنع مستقبل أفضل لوطننا الغالي وتحقيق ما يصبو إليه أبناؤه .. وكل عام ومصر في أمن وسلام وازدهار".

احتفالات المصريين