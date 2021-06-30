/638172/رئيس-الوزراء-يفتتح-الدورة-الـ-52-لمعرض-القاهرة-الدولي-للكتاب

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وذلك بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم.

دوت الخليج

انطلاق الدورة الـ 52 من معرض القاهرة الدولى للكتاب

وتستمر الدورة الـ 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب حتى يوم 15 يوليو 2021، تحت شعار «فى القراءة حياة»، ومن المقرر أن يستقبل المعرض جمهوره يوميا ابتداء من يوم الخميس، غدًا الأول من يوليو، من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء، ماعدا يوم الجمعة حيث تبدأ الزيارة من الساعة الواحدة ظهرا وحتى العاشرة مساء.

الالتزام بالاجراءات الاحترازية

وفي تصريحات سابقة لرئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الدكتور هيثم الحاج علي، أكد توفير كافة الخدمات لجمهور المعرض ودعمهم عبر ١٦٠ متطوعا تابعين لمبادرة وزارة الشباب، بخلاف سيارات الدعم الطبي وزارة الصحة، وتخصيص مسار سريع لكبار السن وذوي القدرات الخاصة، وكذلك تقديم الدعم للناشرين في دورة استثنائية في ظل الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة المصرية في مواجهة وباء كورونا.

ومن أبرز الاجراءات الاحترازية التي نفذتها هيئة الكتاب؛ حجز تذاكر المعرض المجانية من خلال منصة إلكترونية مخصصة للحجز، فيحصل الزائر على تذكرة مكتوب بها يوم محدد، وبوابة دخول محددة، حتى يكون الدخول موزعا على جميع بوابات المعرض، هذا فضلا عن تحديد حد أقصى لعدد زائري المعرض، وهو 100 ألف زائر يوميا، وتحديد حد أقصى للطاقة الاستيعابية لكل قاعة عرض، بالإضافة إلى إقامة برنامج ثقافي وفني إلكتروني على هامش المعرض عبر المنصة، ويضم أنشطة وعروض الطفل، الثقافة التشكيلية، القضايا الثقافية، الأقلام الإبداعية، الشعر والشعراء، اللقاءات الفكرية، السينما والعروض المسرحية.

أما عن المواصلات المتوفرة لنقل الزوار إلى المعرض، فقد نسقت هيئة الكتاب مع وزارة النقل والمواصلات، وتقرر توفير 118 سيارة لنقل الجمهور من جميع أنحاء القاهرة من خلال 11 خط أوتوبيس، بالإضافة إلى توفير خدمة نقل مجانية من وإلى محطة مترو أرض المعارض بمدينة نصر أثناء فترة المعرض.

يقام المعرض في 4 قاعات تضم 756 جناح، ويبلغ مجمل عدد المشاركين من دور النشر 1218 ما بين ناشر مصري وأجنبي وتوكيلات، حيث يشارك 823 ناشرا – منهم 344 ناشر مصري- و395 توكيلا من 25 دولة، 7 دول أفريقية و12 آسيوية و5 أوروبية بالإضافة إلى أمريكا. ويشارك سور الأزبكية هذا العام بالمعرض بعدد 49 مكتبة.