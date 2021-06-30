/638158/نواب-لـ-تحيا-مصر٣٠-يونيو-ثورة-حقيقية-صححت-مسار-٢٥-يناير-وجددت-الأمل-لدى-المصريين-ونبراس-مضيء-لمستقبل-مصر-واالأجيال-القادمة-فيديو

هنأ عدد من نواب البرلمان ، السعب المصري العظيم والرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة مرور 8 سنوات على ثورة 30 يونيو 2013، مؤكدين أنها ثورة حقيقة صححت مسار ما حدث فى يناير 2011، كما انها ترسم مستقبل افضل وترسخ مفهوم الجمهورية الجدية التي تسعي الدولة لاطلاقها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نواب لـ دوت الخليج:٣٠ يونيو ثورة حقيقية صححت مسار ٢٥ يناير وجددت الأمل لدى المصريين.. ونبراس مضيء لمستقبل مصر واالأجيال القادمة «فيديو» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.