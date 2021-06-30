/638168/في-قضية-الأثار-الكبرى-تجديد-حبس-حسن-راتب-على-ذمة-تحقيقات

أمرقاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء 30 يونيو 2021، بتجديد حبس حسن راتب رجل الأعمال وصاحب قنوات المحور سابقًا، 15 يومًا على ذمة التحقيقات الخاصة بقضية الإتجار في الآثار؛ الكترونيا عبر خاصية الفيديو كونفرانس، وجرى ترحيلة لسجن 15 مايو المركزي لقضاء فترة الحبس الإحتياطي .

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل قضية التنقيب عن الاثار حسن راتب ونائب الجن والعفاريت

وظهر رجل الأعمال ، في النيابة مرتديًا جلبابًا أبيض وممسكًا بيده "سبحة"، ووسط حراسة أمنية مشددة وعقب إدخاله غرفة التحقيقات منذ الساعة الثانية عشرة مساءً، أنكر معرفته بالمتهمين، مشيرًا إلى تعرفه على علاء حسانين داخل حلقة ذكر، وأنه سبق واتهمه بالنصب عليه عددًا من المرات، ووجود خلافات مالية بينهما.

وواجهت النيابة العامة رجل الأعمال حسن راتب بأقوال شقيق البرلماني السابق علاء حسانين، واعترافاته عن عمليات تنقيب الآثار واتهامه بتمويله بملايين الجنيهات، ولكنه أنكر معرفته بالمتهمين وتمويلهما.

حبس حسن راتب

ونجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على رجل الأعمال حسن راتب تنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التي تجريها سلطات التحقيق مع النائب البرلماني السابق علاء حسانين أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديًا في عمليات التنقيب عن الآثار.

وأوضحت تحقيقات النيابة عن عمليات تمويل بملايين الجنيهات قدمها حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين عن قيام رجل الأعمال حسن راتب بدفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.

جدير بالذكر جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، في وقت سابق، حبس علاء حسانين الذي تزعم تشكيل عصابة للاتجار في الآثار، بعد ضبطه وآخرين في التنقيب على الآثار، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن علاء حسانين النائب البرلماني السابق المعروف إعلاميًا بـ"نائب الجن والعفاريت"، سبق اتهامه في 4 قضايا مماثلة من بينها قضية نصب واحتيال على رجل أعمال شهير يمتلك قناة فضائية.

وأضافت التحقيقات أن علاء حسانين يتزعم عصابة للاتجار في الآثار، ويقوم بتمويل وتوفير الدعم اللازم للعصابة وتجميع القطع الأثرية تمهيدًا لتهريبها.

كانت معلومات وردت لقطاع أمن القاهرة، بقيادة اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، عن قيام تشكيل عصابي بنهب ثروات الوطن والاتجار بالآثار واعتزام تهريب القطع الأثرية خارج البلاد بالمخالفة للقانون.

التحريات الاولية

وكشفت التحريات الأولية، قيام المتهمين بالتنقيب في عدة محافظات من بينها القاهرة والجيزة وتجميع القطع الأثرية داخل أحد المخازن؛ تمهيدًا لبيعها وتهريبها خارج البلاد وعلى الفور تم تشكيل فرق بحث مكبرة لكشف الملابسات وملاحقة المتهمين.

وبالعرض على النيابة العامة أمرت بضبط وإحضار المتهمين فى الواقعة وإعداد مأمورية أمنية داهمت أوكار المتهمين، وعثرت على كمية كبيرة من القطع الأثرية تقدر بنحو 201 قطعة.