/638170/محمد-زين-الدين-إعلان-الرئيس-تحمل-الدولة-علاج-مرضي-ضمور-العضلات-يؤكد-الاهتمام-بالإنسان-كثروة-بشرية

أكد النائب محمد عبد الله زين، عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يثبت كل يوم اهتمامه بالمواطن البسيط وسعيه الدائم لحل مشكلاته، مشيدا بإعلان الرئيس اليوم أثناء احتفالية مبادرة حياة كريمة، وتطوير الريف المصري، تحمل الدولة تكاليف علاج مرضى ضمور العضلات.

دوت الخليج يرصد ما ذكره النائب محمد عبدالله زين بشأن علاج مرضى ضمور العضلات على نفقة الدولة

مرضى ضمور العضلات

وأشار النائب محمد عبد الله زين الدين، إلى أن مبادرة حياة كريمة بتكلفة نحو ٧٠٠ مليار جنيه، هو مشروع قومي من شأنه تغيير شكل حياة المواطن المصري في جميع القري، قائلا: لا توجد دولة في العالم قامت بمثل ذلك المشروع في تلك المدة الزمنية المقررة لتنفيذه في مصر.

البنية التحتية

وأوضح زين الدين، أن المشروع يعمل علي رفع كفاءة البنية التحتية والكهرباء والمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى قطاع الصحة والزراعة والري والصناعة، بالإضافة إلى تحسين مستوي معيشة المواطن، وبالتالي الحد من هجر المواطن من القري للمدن.

التنمية الزراعية

وتابع: بالإضافة لذلك لم تنس الدولة الحفاظ علي الرقعة الزراعية الحالية بل تعمل علي زيادتها من خلال مشروعات قومية مثل مشروع الدلتا الجديدة الذي يستهدف زراعة ٢ونصف مليون فدان.

وثمن زين الدين، إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي تحمل الدولة تكاليف علاج مرضي الضمور العضلي، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد حرص الرئيس على رفع المعاناة عن المواطن والاهتمام بالإنسان كثروة حقيقية.