أزمة جديدة تهدد الأهلي وكايز تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل

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يستعد النادي الأهلي لمباراته أمام فريق كايزر تشيفز، والتي من المقرر إقامتها 17يوليو المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكشف موقع "le 360" المغربي : أن مسؤولي الاتحاد الإفريقي قرر إلغاء الأشواط الإضافية في مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في حال انتهاء الأشواط الأصلية من المباراة بالتعادل بين الفريقين والذهاب إلى ركلات الجزاء مباشرة”.

ومن ناحيه اخري يستعد النادي الأهلي لمباراته غداً أمام فريق بيراميدز، والتي من المقرر إقامتها يوم 7/1 يوليو من الشهر القادم، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

يدخل النادي الأهلي اليوم الأربعاء معسكر مغلق استعداداً لمباراته أمام فريق بيراميدز غداً الخميس، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء أمس على ملعب التتش.

حرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين في الأمور الفنية والخططية الخاصة بمواجهة بيراميدز، التي تقام مساء الخميس المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وعقب المحاضرة أدى الفريق مرانه، الذي اشتمل على تدريبات بدنية خفيفة والتركيز على تدريبات الكرة لتنفيذ الجزء الخططي.

وحقق النادي الأهلي الفوز علي فريق الترجي التونسي حيث قام بتسجيل الهدف الأول للمارد الأحمر ،على معلول عن طريق ضربة جزاء حصل عليها طاهر محمد طاهر، ثم أحرز الهدف الثاني محمد شريف من أسيست محمد مجدي أفشة، ثم سجل الهدف الثالث للمارد الأحمر حسين الشحات، والذي دفع به بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي الأهلي، كبديل في بداية الشوط الثاني.

تشكيل الأهلي أمام الترجي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق.

في خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية.

في خط الهجوم: محمد مجدي أفشة، محمد شريف، طاهر محمد طاهر.

شارك وليد سليمان في مباراة الترجي التونسي في النصف ساعة الأخيرة من المباراة، وظهر بشكل قوي في أخر أجواء المباراة في العديد من التمريرات الحاسمة لمحمود كهربا، والضغط علي الترجي من الأمام.