/638178/بمناسبة-ذكرى-ثورة-30-يونيو--رئيس-القضاء-الأعلى-يهنئ-الرئيس-السيسي

بعث رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عبدالله شوضه، اليوم الأربعاء، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل برقية رئيس محكمة النقض لسيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

جاء في البرقية: "الرئيس عبد الفتاح السيسي، يطيب لي أن أبعث باسمي وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، ورجال القضاء المصري، وأعضاء النيابة العامة، والعاملين بالمحاكم والنيابات بالتهنئة لفخامتكم والشعب المصرى العريق، ورجال القوات المسلحة، والشرطة البواسل بمناسبة ثورة الثلاثين من شهر يونيو".

وأضاف: “تلك الثورة التي ثبت فيها للعالم أجمع صمود واستبسال جميع طوائف الشعب المصرى وأزاحت عن قلوبهم کابوس الخوف والظلام وبعثت الأمل لكل مصري في حياة كريمة قوامها الأمن والعدل والرخاء في ظل قيادتكم الوطنية الحكيمة”.

وختم: نسأل المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على فخامتكم ومصرنا الغالية دائما بالاستقرار والتقدم والرقي ..رحم الله شهداء الواجب من الشعب والجيش والشرطة الأبرار وأدخلهم فسيح جناته وكل عام وفخامتكم والشعب المصري بخير وسلام".

النيابة الإدارية

وفي سياق أخر يتقدم المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن جموع السيدات والسادة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، بخالص التهاني للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس جمهورية مصر العربية ولشعب مصر العظيم وأبطاله من رجال القوات المسلحة والشرطة بمناسبة حلول ذكرى ثورة ٣٠ يونيو.

حيث أكد سيادته على أن تلك الثورة جاءت معبرة عن إرادة شعب مصر العظيم بمختلف طوائفه والذي انتفض على قلب رجل واحد من أجل الحفاظ على أمن هذا الوطن واستقراره ليحيا فيه المصريون جميعاً بعزة وكرامة.

وسيبقى ما سطره الشعب المصري بأحرف من نور في هذه الملحمة الوطنية، علامة مضيئة فى تاريخ مصر المعاصر وانتصاراً للهوية المصرية وقيم المواطنة.

متمنياً استمرار النهضة الكبرى -غير المسبوقة- التي تشهدها مصر في شتى المجالات تحت القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وفى سياق اخر بعث وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، اليوم الإثنين، برقية تهنئة الي الرئيس عبدالفتاح السيسي، «رئيس جمهورية مصر العربية»، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.