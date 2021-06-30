رئيس «محلية النواب» يهنئ السيسى والمصريين بذكرى ثورة 30 يونيو

جدة - نرمين السيد - هنأ النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الشعب المصرى بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، التى تتزامن ذكراها اليوم مع تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى المعدات الخاصة بمبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى.





وأضاف السجينى، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المخصصة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة التى تتعلق بقضايا وملقات محافظة القليوبية، أن احتفال الدولة بهذه المناسبة اليوم تعكس أعمال البناء والتعمير والتنمية التى تشهدها مصر، ومن شهد استعراض المعدات الخاصة بمبادرة حياة كريمة يشعر بالاعتزاز والفخر لما تتجه إليه مصرنا الحبيبة بقيادة حكيمة.

وتابع: "الجانب الإنسانى كان حاضرا بقوة خلال فعالية اليوم، بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى وقوف الدولة بجانب ابنائها من مرضى ضمور العضلات وتحمل تكلفة علاجهم، وتوجيه وزيرة الصحة بالسفر إلى جنيف للتفاوض مع الشركات، خاصة أن علاج الطفل الواحد يصل إلى 3 ملايين دولار، وذلك فى موقف إنسانى منقطع النظير".

وأوضح أن ذلك يأتى فى الوقت، الذى نشهد فيه تنمية شاملة فى جميع المجالات، حيث نبنى طرق ونشق ترع وننشأ مصانع ونزرع آلاف الأفدنة، مشيرا إلى أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تصنيع مصر للبلازما، ومضى مصر قدما فى هذا المجال هو إنجاز كبير بالنسبة لنا.

وأشار إلى أن استنكار البعض مناقشة اللجان النوعية بالمجلس، مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، فى غير محله، "فنحن نفتح كل القضايا المجتمعية التى تمس المواطن خاصة، وتعرض بعض أبناءه للخطر بسبب هذه الحيوانات، وفتحنا ملفات دسمة أخرى مثل منهجية الإعلانات ومواردها وغيرها".