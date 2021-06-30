وزير الأوقاف: باقة مميزة بجناح الأعلى للشؤون الإسلامية لمواجهة التطرف

جدة - نرمين السيد - صرح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عقب افتتاح معالى الدكتور المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمعرض الكتاب الدولى فى دورته الثانية والخمسين، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مهتم ببناء الإنسان والعمران معًا.





وأكد وزير الأوقاف، أن إقامة المعرض فى هذا التوقيت مؤشر لعناية الدولة بالثقافة، وأن زيارة رئيس مجلس الوزراء لجناح المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية شرف لنا، ودليل عناية الدولة بنشر الفكر المستنير. وأشار جمعة، إلى أن جناح المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يقدم هذا العام باقة شديدة التميز فى مواجهة التطرف، وبلغت إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الجديدة المعروضة خلال العام الحالى 2020-2021م 17 إصدارًا جديدًا، فى حين بلغت الإصدارات المترجمة 7 إصدارات جديدة مترجمة إلى 12 لغة أجنبية مختلفة، فضلا عن مئات العناوين المتنوعة فكريا وثقافيا ولا سيما ما يتصل بنشر الفكر الوسطى المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وبأسعار لا تُنَافَس وتخفيضات كبيرة، بجناح المجلس بصالة 4 B34.

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