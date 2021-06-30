الليلة.. شردى يستضيف مسلم ولبيب وعكاشة للحديث عن ثورة 30 يونيو

جدة - نرمين السيد - يستضيف الإعلامى محمد مصطفى شردى مساء اليوم الأربعاء، فى برنامج "الحياة اليوم"على فضائية الحياة، الكاتب الصحفى محمود مسلم، رئيس تحرير صحيفة الوطن وعضو مجلس الشيوخ، ورئيس قنوات dmc، والكاتب هانى لبيب رئيس تحرير موقع دوت الخليج، والخبير الأمنى العميد خالد عكاشة مدير عام المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية.





يأتى ذلك بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، للحديث عن مكتسبات مصر من الثورة، وكيف تغيرت الخارطة السياسية والاقتصادية داخليا وخارجيا بفضل مجهودات القيادة السياسية خلال السنوات الماضية. الحياة اليوم برنامج حوارى سياسى من أقوى البرامج السياسية على الساحة منذ 10 أعوام ويقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، الثلاثاء والأربعاء والخميس، والإعلامية لبنى عسل، السبت والأحد والإثنين، ويرأس تحريره د.محمد رضا حبيب، ومدير التحرير حسن أحمد حسين.

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