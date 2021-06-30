اعتماد مستشفى النصر التخصصى من هيئة الرقابة الصحية لمدة 3 سنوات

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن حصول مستشفى «النصر التخصصى ببورسعيد» التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لمدة 3 سنوات، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لتكون أول مستشفى حكومى حاصل على درجة الاعتماد القومى المعترف به على المستوى الدولى.





وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، إنه طبقا لهذا الاعتماد تكون مستشفى «النصر التخصصى ببورسعيد» أول مستشفى فى مصر من القطاعين الحكومى والخاص، تجتاز المعايير القومية لجودة الخدمات الصحية ويتم اعتمادها من قبل «الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية» GAHAR طبقا للنسخة المحدثة والمعتمدة دوليا من منظمة «الاسكوا».

وثمن جميع الجهود المبذولة من كل فرد من القوى البشرية وكتيبة العاملين بمستشفى «النصر التخصصى ببورسعيد» لبذلهم الكثير من الجهد وتفانيهم فى العمل للوصول بالمستشفى، أن تكون أول مستشفى فى مصر من القطاعين الحكومى والخاص حاصلة على الاعتماد من GAHAR، بما يسمح بتقديم الخدمات الصحية وفقا لأعلى مستويات الجودة والتميز لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.

لافتا أن الوصول بمستشفى «النصر التخصصى ببورسعيد» لاجتياز معايير الاعتماد بما يتماشى مع معايير الجودة العالمية، هو ما يعد مؤشر نجاح لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية بجميع المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، طبقا لمعايير الجودة وسلامة المريض، وتماشيا مع آخر مستجدات الجودة والسلامة العالمية لتكون الركيزة الأساسية لتقديم خدمات صحية آمنة للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.

وأعرب السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن بالغ سعادته لاعتماد مستشفى النصر التابع لفرع الهيئة بمحافظة بورسعيد، لاجتيازها المعايير القومية لجودة الخدمات الصحية والوصول إلى درجة الإعتماد القومى المعترف به من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والمعترف به دوليا من منظمة «الاسكوا»، ما يعنى عمل مراجعة وتقييم شامل للمنشأة بواسطة مراجعى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لضمان الرعاية الصحية المتكاملة والمميزة، التى ترتكز على المريض طبقا للمعايير العالمية المعتمدة، وتؤسس للثقافة المستدامة للسلامة ومنهجية التحسين المستمر، بما يدعم برنامج رفع كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة بالمستشفى.

وأكد أن هذا الاعتماد يعد دليل قاطع يعكس التزام مستشفى النصر التخصصى بكافة متطلبات التسجيل والتى ترتكز على البنية التحتية المهيأة من إنشاءات وأفراد ونظم لتتطابق مع معايير الاعتماد من خلال 4 أقسام، أولها قسم خاص باشتراطات أساسية للتأكد من مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لترخيص من وزارة الصحة، والقسم الثانى يتناول متطلبات السلامة الوطنية، التى بتطبيقها تضمن سلامة متلقى الخدمة ومقدمها وسلامة البيئة والمنشأة على حد سواء، مرورا باجتيازها المتطلبات الأساسية للجودة، والتى تركز على كفاءة وفاعلية الخدمات الصحية، مشيرا أن القسم الأخير يعتمد على النظام المؤسس والحاكم للعمل بالمنشأة ويشمل مجموعة السياسات والإجراءات والخطط والبرامج وأدلة العمل بالمستشفى، لافتا أنه بناءا على هذا الاعتماد فإنه يتم تسجيل أعضاء المهن الطبية العاملين بتلك المنشآت لضمان تقديم الخدمات الصحية للمنتفعين بواسطة مقدمى الخدمة المؤهلين والقادرين كما وكيفا على تقديم الخدمات بصورة صحيحة بما يضمن تقديم أداء احترافى فى الخدمات المقدمة تحت مظلة التأمين الصحى الشامل.