فيديو .. الداخلية تنتج أوبريت غنائى بعنوان شوف كنا فين

جدة - نرمين السيد - أنتجت وزارة الداخلية، أوبريت غنائى بعنوان "شوف كنا فين"، بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة.



جدة - نرمين السيد - أنتجت وزارة الداخلية، أوبريت غنائى بعنوان "شوف كنا فين"، بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة. ومن المقرر أن يتم طرحه فى الساعة السادسة مساء اليوم بمناسبة ذكرى 30 يونيو.

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