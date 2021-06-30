30 يونيو في عيون الرياضيين.. مشاركات لاعبي الأهلي والزمالك من داخل الميادين.. ونهضة رياضية كبيرة منذ الثورة في عهد الرئيس السيسي

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يحل اليوم الأربعاء 30/6/2021 الذكرى الثامنة لذكرى ثورة الـ 30 من يونيو الذي أستطاع الشعب المصري فيها فتح أفاق جديدة والإتيان بقيادة عظيمة جديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وشهدت الثورة تواجد أطياف الشعب بأكمله منها الرياضيين ، ويستعرض دوت الخليج أبرز الشخصيات الرياضية المشاركين في ثورة الـ 30 من يونيو.

رياضيين شاركوا في ذكرى الـ 30 من يونيو

ولم تقتصر ثورة يونيو المجيدى على فئة بعينها من أطياف الشعب المصري ، بل أمتدت لتصل لجموع الجماهير وكل الفئات منها الفنية والرياضية وغيرها ، ولعل أبرز ما يبرز ذلك هو تواجد العديد من الشخصيات الرياضية داخل الميادين في ثورة الـ 30 من يونيو.

ويرصد دوت الخليج أبرز النجوم المشاركين في ثورة الـ 30 من يونيو:

1- أحمد شوبير في الـ 30 من يونيو

يعد أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق أبرز النجوم الرياضيين المشاركين في ذكرى الـ 30 من يونيو ، حيث ظهر حارس عرين القلعة الحمراء السابق في ميدان التحرير برفقة العديد من الرياضيين ، وهتف أمام قصر الاتحادية.

2- أحمد حسن يشارك في الـ 30 من يونيو

يعتبر أحمد حسن لاعب الأهلي والزمالك والمنتخب المصري السابق من أبرز النجوم التي شاركت في ثورة 30 يونيو ، حيث ظهر عميد لاعبي العالم الأسبق في ميدان التحرير برفقة أحمد شوبير والعديد من اللاعبين الأخرين، وسط حشد جماهيري كبير.

3- طاهر أبوزيد ضمن مشاركين في الـ 30 من يونيو

«أنا ابن ثورة 30 يونيو» جملة شهيرة أشتهر بها طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق، والذي تواجد خلال الـ 30 من يونيو داخل ميادين مصر وميدان التحرير في ذكرى ثورة يونيو المجيدة.

4- عزمي مجاهد قوة الـ 30 من يونيو

اشتهر الراحل عزمي مجاهد عضو مجلس اتحاد الكرة السابق بموقفه الصامد في ثورة 30 يونيه رغم ماتعرض له من هجوم ، واشتهر مجاهد بتأيده الكامل لثورة يونيو، حيث ظهر بجانب أحمد شوبير وعميد لاعبي العالم وأخرين في ميادين مصر.

5- طارق يحيي ولاعبي الزمالك في الـ 30 من يونيو

شهدت ثورة الـ 30 من يونيو تواجد العديد من نجوم الكرة وخاصة من لاعبي نادي الزمالك السابقين لعل أبرزهم طارق يحيي، وأيمن عبدالعزيز ، وأشرف قاسم ، ويأتي هذا ضمن مشاركات الرياضيين في الثورة التي يحل اليوم الذكرى الثامنة لها.

نهضة الرياضة في عهد الرئيس السيسي

وتأتي مشاركة العديد من الرياضين في ثورة الـ 30 من يونيو ضمن الدور المجتمعي الهام الذي تلعبه الرياضة ولاعبيها وكيفية التأثير في المجتمع، حيث ساهمت تلك المشاركة في شحذ قوى العديد من شباب مصر المتحمس والطامح في مستقبل أفضل ونحو جمهورية جديدة والتي تحققت بقدوم الرئيس عبدالفتاح السيسي لشهد الرياضة المصرية طفرة كبيرة، على جميع المستويات سواء في البنية التحتية «إنشائيًا» أو في اتخاذ العديد من الإجراءت الإدارية الكبيرة منها صدور قانون الشباب والرياضة، أو حتى على مستوى تنظيم البطولات واقتناص الألقاب والمشاركات الدولية لعل أخرها تنظيم بطولة إفريقيا لكرة القدم ، بجانب كأس العالم لكرة اليد 2020 بالإضافة للعديد من الأحداث والبطولات العالمية في نختلف المنافسات الرياضية العالمية.