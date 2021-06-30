/638183/كل-ماتريد-معرفته-عن-بطولة-ويمبلدون-2021-في-لندن

شهدت بطولة ويمبلدون 2021 أحداث غريبة على مستوى الإنطلاقة في البطولة التي تقام على ملاعب انجلترا في لندن، ويستعرض دوت الخليج أبرز ما جاء في انطلاق البطولة.

وانطلقت بطولة ويمبلدون للتنس 2021 بشكل منقوص بعد أن تاخرت بسبب هطول الأمطار على الملاعب العشبية الخضراء، يأتي هذا بعد أن ألغيت البطولة في العام الماضي بسبب فيروس كورون.

ديوكفيتش يسطير على ويمبلدون

وتستمر البطولة حتى يوم 11 يوليو بعد أن انطلقت أمس الأثنين منافسات ويمبلدون 2021 في التنس ، وكان من المفترض ان تنطلق مواجهات اليوم الأول من البطولة في الساعة الواحدة ظهر الأثنين قبل أن تتأجل بسبب الأمطار في مدن انجلترا.

ونجح الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا في لعبة التنس ، في تجاوز جاك درابر والملقب بـ "أمل إنجلترا"، نظرا لما يقدمه اللاعب من مهارات عالية وذلك خلال المباراة الأولى له بالبطولة.

بطولة ويمبلدون 2021

وأنهى المجموعة الأولى درابر متفوقا على ديوكوفيتش بـ6 أشواط مقابل في مفاجأة من العيار الثقيل.

قبل أن يعود الصربي ويكتسح درابر في المجموعة الثانية بـ6 أشواط لشوطين، قبل أن يحسم المجموعتين الثالثة والرابعة بـ6 أشواط مقابل شوط ويتأهل للدور الثاني من بطولة ويمبلدون 2021.

على جانب أخر نشرت اللجنة الأولمبية عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، منشورا، عبرت من خلاله عن حزنها لوفاة عبد الإله هارون، كما ذكرت أهم انجازات اللاعب الذي وفاته المنية اليوم السبت، ونعت اللجنة الأولمبية عبد الإله هارون، حيث نشرت"عداء الأدعم عبدالإله هارون صاحب برونزية العالم 400 متر في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

نعي محمد عيسى الفضالة لعبد الإله هارون

نعى محمد عيسى الفضالة، أمين سر اتحاد القوى القطري، اعداد القطري عبدالإله هارون، وعبر عن حزنه بسبب وفاته، وأكد على أن عبدالإله هارون وفاته المنية بسبب حادث سير أثناء قيادته في العاصمة القطرية الدوحة، حيث قال عيسى" عبد الإله هارون توفي في حادث سير في الدوحة، حيث كان يخضع لبرنامج تأهيلي، بعد تعافيه من الإصابة، للتأهل إلى أولمبياد طوكيو".

وتابع الفضالة تصريحاته بأن الرياضة العالمية وبالأخص ألعاب القوى القطرية، خسرت نجما كبيرا في عالم الرياضة، بسبب وفاة العداء القطري عبدالإله هارون، وعبر عن حزنه بوفاة عبد الإله هارون قائلا" شاء القدر أن تحصل الوفاة وتخسر الرياضة القطرية والعاب القوى على مستوى العالم بطلا كبيرا كانت تتوسم منه الرياضة القطرية المزيد من النجاحات والميداليات".

مثل عبدالإله هارون السوداني الأصل، منتخب قطر في عام 2015، وخطف الأضواء في بداية مسيرته الرياضية، حيث سجل أوقات لافتة على مسافة تبلغ 400 متر، ويستعرض معكم موقع دوت الخليج إنجازات العداء القطري عبدالإله هارون.