حيلة جديدة من منافس الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ما هي ؟

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نشرت الصحف الجنوب إفريقيه تقارير عن معاناة فريق كايرز تشيفز بسبب فشل إداراة الفريق بتجديد عقود اللاعبين التي تنتهي عقودهم بحلول منتصف منتصف ليل اليوم الأربعاء، وذلك خلال الساعات المقبلة.

فريق كايزر تشيفز يلجأ إلى تمديد عقود اللاعبين لفترة قصيرة المدى

ووفقًا لما نشرته التقارير الصحفية الجنوب إفريقية، أن إداراة فريق كايزر تشيفز قررت الإعلان عن تمديد قصير الأمد لعقود اللعبين الت ستنتهي عقودهم اليوم، وذلك إلى حين انتهاء الفريق من مباراة نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام النادي الأهلي، والتي تقام في دولة المغرب يوم 17 يوليو القادم.

وأكدت الصحف الجنوب إفريقية، أن إداراة فريق كايزر تشيفز، لايملك أي حل سوى تمديد العقود قصيرة المدى، للاعبي الفريق التي ستنتهي عقودهم خلال الساعات المقبلة، وإلا خوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام النادي الأهلي بدون هؤلاء اللاعبين، وذلك بسبب عدم تمكن إداراة الفريق من تجديد عقود العديد من اللاعبين بالفريق.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن إداراة الفريق الجنوب إفريقي كايزر تشيفز، تواصلت بالفعل مع اللاعب إيتوميلينج كهون للتوقيع على عقد لمدة عام قابل للتجديد، وفي الجانب الأخر تتواصل الإداراة مع اللاعب بيرنارد باركر، لكي يتم مديد عقده لمدة شهر، لحين التوصل إلى إتفاق جديد.

الوصول إلى طريق مسدود مع رباعي كايزر تشيفز

ونشرت عدة صحف عن إداراة فريق كايزر تشيفز لم تستطع التواصل لحل مع رباعي الفريق بروس بافوما، ليبوكانج مانياما، ويلارد كاتساندي ورامالوي مفاهيليلي، حيث لم يوافق الرباعي على تمديد عقودهم لفترة قصيرة المدي أو حتى طويلة المدى، وأن طريق التفاوضات مع هؤلاء الرباعي وصلت إلى طريق مسدود.

رحيل نجم فريق كايزر تشيفز

وبالنسبة للاعب فيلاني زولو، فيعد هو اللاعب الأقرب إلى الرحيل عن الفريق، وذلك بعدما تلقى عرضا من فريق سوالوز، بالإضافة إلى عدم التواصل مع خاما بيليات، والذي من المقرر غيابه عن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام النادي الأهلي.

وأكدت التقارير الصحفية الجنوب إفريقية، إلى أن إداراة الفريق على وشك الوصول لاتفاق مع كجوستو مدافع الفريق، و بريلون بيترسون حارس مرمى الفريق،والذي تم تصعيده إلى الفريق الأول هذا الموسم وزينتظر مشاركته الأولى ع الفريق الأول.