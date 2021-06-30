انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو:ضرب فيها المصريون المثل والقدوة

/638191/انتصار-السيسي-تهنئ-الشعب-المصري-بذكرى-ثورة-30-يونيوضرب-فيها-المصريون-المثل-والقدوة
هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ8 لثورة 30 يونيو.
دوت الخليج يرصد تهنئة انتصار السيسي للشعب بمناسبة ذكرى ثورة يونيو
وتابعت السيدة انتصار السيسي، عبر حسابها الرسمي على فيس بوك: «أهنئ الشعب المصري بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة الثلاثين من يونيو، التي ضرب فيها المصريون المثل والقدوة، في مشهد تاريخي توحدت فيه كل مؤسسات الدولة الوطنية بكل أفرادها وأطيافها وفئاتها، ليثبتوا مجددا مدى الحكمة والعبقرية التي يتمتع بها هذا الشعب الكريم».
وأضافت : «كل عام وأنتم بخير ومصر الغالية في أمان واستقرار وسلام».
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