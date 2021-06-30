/638192/مصرع-طالبة-ضحية-اللعب-بطفايات-الحريق-داخل-فرح-شعبي-بالدقهلية

سادت حالة من الحزن الشديد عندما لقيت فتاة مصرعها ولفظت أنفاسها الأخيرة داخل العناية المركزة بمستشفى ميت غمر، بعد إصابتها مساء أمس الثلاثاء، بسبب لعب عدد من الشباب ببعض طفايات الحريق خلال احتفالهم بأحد الأفراح بإحدى قري الدقهلية فتطايرت إحداها وأصابت فتاتين بإصابات بالغة، بقرية أتميدة التابعة لمركز ميت غمر.

دوت الخليج يرصد فى التقرير التالي تفاصيل مصرع فتاة في فرح بمركز ميت غمر

وتحول حفل زفاف إلى مشهد رعب بعد قيام 10 شباب حاملين طفايات حريق وفتحها في الشارع محدثين بها ألوان وألعاب وفجأة طارت إحدي هذه الطفايات من يد أحد الشباب وتحولت إلي ما يشبة الصاروخ فإصطدمت بفتاتتين كانتا واقفتين للفرجة علي الإحتفال مما تسبب في إحداث إصابات خطيرة في رأسيهما ونقلهما إلي العناية المركزة بمستشفى ميت غمر وتوفت إحداهما صباح اليوم.

تفاصيل الواقعة

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث بالحادث الذي وقع بقرية أتميده مركز ميت غمر، وتبين قيام عدد من الشباب بالعبث بطفايات الحريق وفتحها بالشارع لإحداث أصوات واستعراضات مخيفة فتطايرت إحداها وأصابت الفتاتين نور وميادة.

كارثة الفتاتين

وعلى الفور تم نقلهما الى مستشفى ميت غمر في حالة خطيرة ولفظت مياده إيهاب أنفاسها الأخيرة، منذ قليل، داخل المستشفي.

ولازالت الفتاة الاخرى تدعى « نور » في حالة خطيرة، وتم تشكيل فريق بحث للقبض على الشباب الذين قاموا بهذه الاستعراضات المخيفة و استخداموا خلالها طفايات الحريق واسطوانات غاز في عمل أبخرة في وسط الشارع بألوان مختلفة.

وهو ماأحدث حالة من الرعب في قلوب الأهالي وبدأوا يبتعدون عن المكان ويشاهدون ما يحدث من بعيد وأثارت استياءهم حتي انتهى المشهد العبثي بكارثة الفتاتين .