الزمالك يمنح أشرف بن شرقى ٢٠٠ ألف دولار

عقد مسئولو الزمالك جلسة مع أنس وكيل أعمال المغربى أشرف بن شرقى تم خلالها الاتفاق على كافة الأمور الخاصة بتجديد عقد اللاعب مع الفريق ومن المنتظر أن تعقد جلسة بين حسين لبيب رئيس اللجنة التى تدير الزمالك واللاعب لتوقيع العقود خلال الساعات المقبلة.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

يحصل اللاعب يعقده الجديد على خمسة ملايين و٧٠٠ الف دولار مقسمين كالتالى فى الموسم الاول على مليون و٨٠٠ الف دولار وبالموسم الثانى مليون و٩٠٠ الف دولار وفى الموسم الاخير يتقاضى اثنين مليون دولار.

يستكمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الأربعاء، وذلك ضمن استعدادت الفريق الأبيض لمواجهة فريق غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري العام، ومن المقرر أن تقام المباراة على استاد القاهرة الدولي، يوم الإثنين الموافق 5 يوليو، في تمام الساعة التاسعة مساء.

لجدير بالذكر أن حقق الزمالك فوزا هاما على حساب مصر المقاصة بهدف نظيف ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الجيش بالسويس ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرون من منافسات الموسم الحالي لبطولة الدوري الممتاز.

وسجل أحمد سيد زيزو هدف اللقاء الوحيد بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء، ليفوز الفارس الأبيض على المقاصة بهدف نظيف في المواجهة التي أقيمت في تمام السابعة من مساء اليوم على ملعب الجيش بالسويس.

ويستعد الزمالك لخوض مباراته المقبلة أمام فريق غزل المحلة، التى ستجمع بين الفريقين يوم 5 يوليو المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يسعى الأبيض لتحقيق الفوز فى مباراته المقبلة، لاستمرار مشوار الحفاظ على صدارة الدورى الممتاز، الذى يسعى لتحقيق لقبه هذا الموسم، وذلك فى ظل المنافسة مع الأهلى الذى يحتل المركز الثالث فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 41 نقطة، إلا أن الأحمر خاض 19 مباراة فقط، أى بفارق 8 مباريات عن الأبيض.

وتوج الزمالك بدوري السوبر بعدما حقق فوزا مثيرا على نظيره الاتحاد السكندري 84-80 على صالة الدكتور حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر، ضمن منافسات الدور النهائي من دوري السوبر، بنظام Best of 5.

نتيجة المباريات النهائيات

وقبل فوز الزمالك امس تساوى الفريقان في عدد مرات الفوز بالمباريات بنتيجة 2-2، حيث خسر الزمالك اللقاء الأول بنتيجة 83-56، وفاز في اللقاء الثاني بنتيجة 80-70، وكرر فوزه في اللقاء الثالث بنتيجة 74-69، وخسر اللقاء الرابع بنتيجة 81-79 قبل أن يفوز في لقاء اليوم بنتيجة 84-80 .