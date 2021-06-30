/638195/أشرف-بن-شرقي-يجدد-عقده-مع-الزمالك-خلال-ساعات

عقد مسئولو الزمالك جلسة مع أنس وكيل أعمال المغربى أشرف بن شرقى تم خلالها الاتفاق على كافة الأمور الخاصة بتجديد عقد اللاعب مع الفريق ومن المنتظر أن تعقد جلسة بين حسين لبيب رئيس اللجنة التى تدير الزمالك واللاعب لتوقيع العقود خلال الساعات المقبلة، ويعرض دوت الخليج تفاصيل عقد بن شرقي مع الزمالك:

تفاصيل عقد أشرف بن شرقي مع فريق الزمالك

يحصل اللاعب بعقده الجديد على خمسة ملايين و٧٠٠ الف دولار مقسمين كالتالى فى الموسم الاول على مليون و٨٠٠ الف دولار وبالموسم الثانى مليون و٩٠٠ الف دولار وفى الموسم الاخير يتقاضى اثنين مليون دولار.

اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك تنجح في تجديد تعاقد ثنائي الفريق

الجدير بالذكر أن إداراة فريق الزمالك برئاسة حسين لبيب، نجحت في تجديد تعاقد أحمد سيد زيزو لاعب جناح الفريق، لمدة ثلاث سنوات، كما نجحوا في تجديد عقد محمود حمدي الونش مدافع الفريق، واحتفل لاعبي الفريق بتجديد اللاعبين، بينما وصل الإتفاق مع فرجاني ساسي إلى طريق مسدود، وذلك بسبب عدم موافقة اللاعب على التجديد للفارس الأبيض، ونشرت العديد من الصحف القطرية عن توقيع الدولي التونسي فرجاني ساسي لفريق الدحيل القطري مقابل 3 مليون دولار في الموسم.

عودة فريق الزمالك إلى التدريبات مرة أخرى

يعود فريق الزمالك إلى التدريبات اليوم الاربعاء، وذلك بعد منح باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، راحة سلبة للابين بعد انتهاء مباراة الفريق أمام مصر المقاصة ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري العام، واستطاع لاعبي الفريق اأبيض من تحقيق الفوز على نظيره فريق مصر المقاصة بهدف أحمد سيد زيزو في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة، عن طريق إحراز ضربة الجزاء التي احتسبها حكم المباراة لفريق الزمالك.

يستكمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الأربعاء، وذلك ضمن استعدادت الفريق الأبيض لمواجهة فريق غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري العام، ومن المقرر أن تقام المباراة على استاد القاهرة الدولي، يوم الإثنين الموافق 5 يوليو، في تمام الساعة التاسعة مساء.

ورفع الزمالك رصيده إلى 61 نقطة يحتل بها صدارة المسابقة، في حين يتوقف رصيد الفريق الفيومي عند 36 نقطة يحتل بها المركز السابع.