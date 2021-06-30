المفتى ينعى عبد الفتاح بركة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

جدة - نرمين السيد - نعى الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، الدكتور عبد الفتاح بركة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الذى وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 89 عامًا.





وقال مفتى الجمهورية فى بيان اليوم الأربعاء، إن الفقيد كان له كبير الأثر فى خدمة الإسلام والمسلمين تحت راية الأزهر الشريف، فضلًا عن جهوده العلمية الكبيرة، إذ تولى مناصا دينية وعلمية رفيعة المستوى، ونهل من علمه وأخلاقه الحميدة الكثيرون. وتوجه المفتى بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد ومحبيه وطلابه، داعيًا الله - عز وجل - أن ينزله منازل الأبرار، وأن يشفع فيه علمه وأعماله الصالحة، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

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