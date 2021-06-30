مجلس الشيوخ يعاود الانعقاد 4 يوليو

جدة - نرمين السيد - ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، آخر جلسة عامة يوم 31 مايو الماضى، دون تحديد موعد عودة الانعقاد. وجاء على جدول أعمال مجلس الشيوخ، مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية بشأن مشروع قانون المالية العامة الموحد.

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