بشرة خير.. ننشر أول صور لتصنيع لقاح سينوفاك فاكسيرا محليا

انتهت وزارة الصحة والسكان من تصنيع أول 300 ألف جرعة من لقاح كورونا سينوفاك - فاكسيرا محليا على أن يتم تحليله بهيئة الدواء والتأكد من سلامته ومأمونيته تمهيدا لتوفيره فى 400 مركز للقاحات بالجمهورية.

وقالت وزارة الصحة والسكان بحسب مصادر مسؤلة إن شركة فاكسيرا تتعاون مع شركة سينوفاك الصينية لإنتاج لقاح كورونا، وذلك على ضوء توجيهات القيادة السياسية بالسعى لتوفير اللقاح محليا بعد تصنيعه بأياد مصرية فى مصانع فاكسيرا.

وأضافت المصادر أن وزارة الصحة والسكان استقبلت في وقت سابق 1400 لتر من لقاح سينوفاك الخام، وذلك لتصنيع 2 مليون و250 ألف جرعة لقاح سينوفاك فاكسيرا ، وتابعت: تم الانتهاء من تصنيع 300 ألف جرعة وسيتم توفيرهم بالمراكز قريبا ليتوفر للمصريين باقة متنوعة من اللقاحات الفعالة.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أنه بداية من أغسطس المقبل سيتم إنتاج 15 مليون جرعة من لقاح سينوفاك فاكسيرا محليا شهريا، مشيرة إلى أنه مستهدف تصنيع تطعيم 40 مليون جرعة بنهاية العام الجارى.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن هذا الإنجاز يأتى على ضوء توجيهات القيادة السياسية بتأمين احتياجات مصر من اللقاح الخاص بكورونا، لافتة إلى أنه تم إنتاج 300 ألف جرعة من إجمالى 2 مليون و250 ألف جرعة مقرر إنتاجها فى المرحلة الأولى.

وتابعت وزارة الصحة والسكان سيتم توفير خطين إنتاج، الأول بطاقة 300 ألف في الشفت الواحد، والثاني بطاقة إنتاجية 3 ملايين جرعة شهريا، وترتفع تباعا لتصل إلى مليار جرعة سنويا، وقالت إن مصر تؤهل المصنع مع خبراء من الهند والصين، بغرض التصدير الى أفريقيا والمنطقة.

وقالت إنه بناء علي توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لامتلاك القدرات الوطنية في تصنيع اللقاحات، تم استقبال أول مجموعة خبراء من منظمة الصحة العالمية في شركة فاكسيرا، وتم الحصول على تقرير إيجابي عن إمكانية العمل، وتفاوضنا مع الشركات، وتم توقيع شركة سينوفاك الصينية لتصنيع 40 مليون جرعة سنويا، ووافقوا على زيادتها خلال الـ 6 أشهر الى 80 مليون جرعة، وتم تأهيل مصنعين الأول فاكسيرا العجوزة بطاقة إنتاجية 300 ألف جرعة في الشيفت الواحد، وطاقة إنتاجية سنوية 110 إلى 220 مليون جرعة، تم استقبال المواد الخام وتحليلها.

وأوضحت أنه من المقرر تشغيل خطين للإنتاج، الأول فى منطقة الدقى والثانى بالسادس من أكتوبر، على أن يتم تصنيع 40 مليون جرعة من لقاح سينوفاك فاكسيرا، وهو لقاح مصرى صينى تصل كفاءته إلى أكثر من 80%.

وأكدت أن مصنع إنتاج لقاحات كوفيد التابع لـ«فاكسيرا» فى 6 أكتوبر مزود بـ 8 معامل مركزية، مزودة بأحدث الأجهزة الخاصة بقياس جودة لقاحات كورونا، حيث تقوم بعدة مهام أساسية في مقدمتها قياس ثبات المنتج النهائي تحت ظروف مختلفة فى الضغط ودرجة الحرارة، إلى جانب اختبارات «العقامة» ومأمونية المنتج النهائى، إلى جانب اختبارات جودة المياه المستخدمة فى التصنيع وجودة الهواء.

وتابعت: تجهيزات مصنع فاكسيرا بلغت حوالى 17 مليون دولار، بالإضافة إلى 80 مليون جنيه إنشاءات ،لافتة إلى أن مصانع شركة فاكسيرا بمدينة السادس من أكتوبر ستصبح أكبر مجمع لإنتاج اللقاحات في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتساهم فى رفع الطاقة الإنتاجية للقاحات فيروس كورونا بالتعاون مع مختلف الشركات المُنتجة للقاحات في العالم.

وأشارت المصادر إلى أن المصنع المخصص لإنتاج لقاحات فيروس كورونا، يضم مجمع ثلاجات مركزي يسع لتخزين 150 مليون جرعة، وتصل طاقته الإنتاجية إلى 3 ملايين جرعة من اللقاحات في اليوم، بما يعادل 6 أضعاف القدرة الإنتاجية لمصانع الشركة بالعجوزة، مضيفة أن مصنع فاكسيرا استقبل مواد خام تكفى لتصنيع نحو 5 ملايين جرعة من لقاح سينوفاك الصيني المضاد لفيروس كورونا.

وكشفت أن شركة "فاكسيرا" هي ذراع الدولة فى تصنيع اللقاحات، والتى ستضع مصر فى مصاف الدول الرائدة في هذا المجال، وأوضحت أنه من المقرر تصنيع جميع لقاحات شلل الأطفال بمختلف أنواعها، ولقاح بكتيريا المكورات الرئوية بالتعاون مع الشركات الأوروبية من خلال خطوط الإنتاج الجديدة لمصانع "فاكسيرا".

وأضافت أن منظمة الصحة العالمية أرسلت وفدا من الخبراء في شهر سبتمبر الماضي، لتقييم خطوط الإنتاج بمصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، وأشادوا بكافة التصميمات والإنشاءات، مضيفة أن المصنع سيعمل بالتوازي مع خطوط إنتاج الشركة بمنطقة العجوزة والتي بدأت فعليًا في تصنيع اللقاح بالتعاون مع شركة سينوفاك الصينية.