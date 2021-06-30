/638203/براءة-سما-المصري-من-تهمة-سب-وقذف-مرتضى-منصور

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة ، اليوم الأربعاء ، ببراءة الفنانة سما المصري من تهمة سب وقذف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وفي سياق آخر، قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية تأجيل النظر في الاستئناف المقدم من النيابة العامة ضد حكم براءة الراقصة الاستعراضية سما المصري من تهمة سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد إلي جلسة 15 أغسطس المقبل، وذلك بعدما قضت المحكمة ببراءة سما المصري، في تهمة التعدي على الإعلامية ريهام سعيد وسبها عبر "واتس آب".

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