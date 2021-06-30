/638208/رئيس-النواب-يطلق-مبادرة-نعم-للشباب-فى-البرلمانات-لدعمهم-محليا-ودوليا-فيديو

أطلق المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، مبادرة “نعم للشباب فى البرلمانات” لدعم الشباب فى المستويين المحلي والدولي، مشيرا إلى نسبة مشاركة الشباب فى مجلس النواب المصري خلال الفصل التشريعي الثاني، مثمنا الدور الايجابي والفعال الذي يقومون به،إضافة إلى اختيار النائبة سحر البزار، رئيسا لمنتدي برلمان الشباب الدولي.

دوت الخليج يرصد مبادرة نعم للشباب فى البرلمانات

نعم للشباب فى البرلمانات

وقالت النائبة سحر البزار عضو مجلس النواب المصري رئيس برلمان الشباب الدولي ، وكيل لجنة العلاقات الخاريجة بمجلس النواب، أن اطلاق مبادرة “نعم للشباب فى البرلمانات” تأتي إيمانا بدور الشباب فى البرلمان ومستقبلهم، مطالبة جميع الدول بدعم الشباب فى البرلمانات المختلفة.

منتدي البرلمانيين الشباب

وتجدر الاشارة إلى أن النائبة سحر البزار عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، وكيل لجنه العلاقات الخارجية،فازت بمنصب رئيس منتدى البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلماني الدولي، جاء ذلك خلال الانتخابات التي أُجريت اليوم، عن بُعد، لمجلس المنتدى لاختيار رئيس للمنتدى.

جدير بالذكر أن منتدى البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلماني الدولي يجتمع مرتين سنوياً، وتم تأسيسه بغرض تعزيز مشاركة الشباب في البرلمانات وضمان قيامهم بالدور الكامل في اعمال برلماناتهم، كما جاء ايضاً فى اطار الحرص على سماع صوت الشباب في عملية صنع القرار العالمية من خلال المشاركه الأكبر للبرلمانيين الشباب في اجتماعات المنتدى وفاعلياته، كما يحرص المنتدى على ضمان وجود رؤية ونظرة للشباب في جميع اعماله بما يقيم الجسور بين مختلف برلمانات العالم ومنظمات المجتمع الخارجي.

كذلك فإن المنتدى يتم تمثيله في المؤتمر العالمي السنوي للبرلمانيين الشباب الذي يعتبرمنصة حيوية لتمكين القادة الشباب، والتي تركز على كيفية جذب المزيد من الشباب إلى العملية الديمقراطية الرسمية.