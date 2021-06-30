/638209/آية-مدني-كلمة-الرئيس-السيسي-قدمت-صورة-الجمهورية-الجديدة-التي-أصبحت-مصرعليها-الآن

قالت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الرئيس السيسي أطلق اليوم خلال كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وإحتفالية مبادرة حياة كريمة، مجموعة من الرسائل الهامة التي تحمل في طياتها انجازات عظيمة عكست صورة "الجمهورية الجديدة" التي أصبحت عليها مصر الآن.

دوت الخليج يرصد تعليق النائبة ايه مدني بشأن تفقد الرئيس السيسي لمعدات ومركبات حياة كريمة

وأضافت أن الرئيس برهن على كلمته "البلاد مش بتتبني بالكلام والأماني"، بعرض الانجازات التي تحققت ومنها خلو مصر من فيروس سي وتحمل الدولة لعلاج ضمور العضلات بالتعاون مع المجتمع المدني، إلى جانب تحقيق حلم مصر بتصنيع مشتقات البلازما. وأكدت أن الهدف الذي تعمل عليه مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري بتغيير حياة نصف سكان مصر، ليس هين، ويشير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نقلة نوعية جديدة في حياة المصريين مثل التي شهدتها في عقب ثورة يونيو وما تبعها من تنمية وتطور.

وأضافت أنه لذلك حرص الرئيس السيسي على إطلاق المبادرة في ذكرى ثورة يونيو، وكأنه يوجه رسالة بأنه مثلما نجحنا بعد الثورة في تنمية مصر وتتحويلها للجمهورية الجديدة التي أصبحت عليها الآن فإننا سننجح في تطوير الريف المصري وتغيير حياة نصف سكان مصر. وتابعت أن الرئيس يخاطب المواطنين من القلب للقلب ويوضح لهم كافة الأمور في نصابها الصحيح ويطلعهم على التحديات التي تواجه الدولة عند تنفيذ أي مشروع قومي سواء كانت مشاكل مادية أو غيرها، وهو ما يؤكد أنه قائد حكيم وأب مراعي.