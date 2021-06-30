«يورو 2020»: بول بوجبا: «أخيرًا أرغب في التوجه بالتهنئة لسويسرا»

/638210/يورو-2020-بول-بوجبا-أخيرا-أرغب-في-التوجه-بالتهنئة-لسويسرا

علق الفرنسي بول بوجبا، لاعب الفريق الإنجليزي مانشستر يونايتد، على توديع منتخب بلاده لمنافسات بطولة كأس أمم أوروبا 2020 من دور الـ 16، بالسقوط المفاجئ أمام المنتخب السويسري يوم الإثنين الماضي، ويستعرض دوت الخليج رسالة بول بوجبا بعد توديع البطولة.

تقدمت فرنسا في تلك المباراة بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف حتى الدقائق العشر الأخيرة قبل أن تنجح سويسرا في تعديل النتيجة بالتعادل الإيجابي بثلاث أهداف مقابل ثلاثة، والذهاب بالمباراة إلى الأوقات الإضافية ومن ثم ركلات الترجيح التي حسمتها (5-4)، لتطيح ببطل العالم من اليورو 2020.

وقال بوجبا عبر حسابه على "انستجرام": "في بعض الأحيان يمكن لكرة القدم أن تكون قاسية.. قاسية وجميلة أيضًا".

وأضاف: "في مباراة يوم الإثنين تسببت المباراة في حزننا ولكنها جلبت السعادة لخصومنا، وهذا هو جمال كرة القدم".

أمنيتة المنتخب الفرنسي

وتابع: "بالطبع كنا نتمنى الخروج بنتيجة إيجابية، أشكر بشدة كل جماهيرنا حول العالم، كان من الرائع رؤيتكم والاستماع إليكم والاحتفال معكم، منحتونا الأمل والسعادة خلال كل المباريات، سنرفع رؤسنا إلى الأعلى وسنعود أقوى".

وأتم: "أخيرًا أرغب في التوجه بالتهنئة لسويسرا".

نتيجة مباراة ألمانيا وفرنسا

حقق المنتخب الإنجليزي الفوز على المنتخب الألماني بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء الدور السادس عشر من بطولة أمم أوروبا 2020، على ملعب ويمبلي.

وبدأ الفريقين المباراة في ماولات إستحواذ على الكرة وتراجع في الهجوم المباغت، خوفا من الهجمات المرتدة، ومحاولة الإستحواذ على الكرة في منتضف الملعب في محاولة فقد أي طرفين نركيزه في المباراة، ومحاولة إستغلال ذلك.

أهداف المباراة

جاء الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الخامسة والسبعون من عمر المباراة عن طريق رحيم ستيرلينج من خلال تمريرات قصيرة بين لاعبي منتخب إنجلترا على حدود منطقة الجزاء، ومن ثم كرة عرضية أرضية من لوك شو من الطرف الأيسر قابلها رحيم سترلينج بتسديدة داخل الشباك.

هدف محقق

أهدر المنتخب الألماني أخطر الهجمات له في المباراة في الدقيقة الثانية والثمانون من عمر المباراة من خلال هجوم مرتد لصالح منتخب ألمانيا، ومن ثم تمريرة سحرية من هافرتس إلى مولر الذي انفرد بالمرمى وسدد كرة أرضية مرت بجوار القائم الأيمن ليهدر فرصة التعادل.

وجاء الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة السادسة والثمانون من عمر المباراة عن طريق هاري كين، من خلال هجوم مرتد لصالح إنجلترا عن طريق لوك شو الذي مررها إلى جريليش، ومن ثم أرسل كرة عرضية من يسار منطقة الجزاء على رأس هاري كين مهاجم إنجلترا.