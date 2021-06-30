محمود القط مساعدا لرئيس حزب حماة الوطن و أمين التدريب و التثقيف بالحزب 

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دوت الخليج يرصد تعيين النائب محمود القط مساعد رئيس حزب حماة الوطن

مساعد رئيس حزب حماة الوطن

و قد كان النائب محمود القط يشغل منصب أمين الشباب في الحزب منذ عام ٢٠١٦ و تم اختياره امينا للتدريب و التثقيف نظرا لمهاراته و خبراته التدريبية و شهاداته المحلية و الدولية في تدريب المدربين و التوعية و مهارات الاتصال و نشاطه في الدورات التدريبية.

هذا ويعود مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، للانعقاد يوم الأحد المقبل الموافق 4 يوليو 2021، وتضمن جدول أعمال المجلس، مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية بشأن مشروع قانون المالية العامة الموحد.

ووافق مجلس الوزراء في أكتوبر 2020، على مشروع قانون المالية العامة الموحد، والذى تضمن مواد تنظم أسس ومراحل إعداد الموازنة، بما يضمن تنفيذها على أساس موازنة البرامج والأداء في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتبوب وفقاً لكل من البرامج، والتصنيف الاقتصادي، والتصنيف الوظيفي، والتصنيف الإداري، كما يحدد مشروع القانون تقسيمات استخدامات الموازنة العامة للدولة بشكل واضح، وتقسيمات مواردها، فضلاً عن قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل، وقواعد الرقابة المالية والضبط الداخلي.