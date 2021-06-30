/638215/الأهلي-يكشف-موعد-إعلان-التعاقد-مع-كريم-فؤاد-رسميا

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن موعد إعلان التعاقد مع كريم فؤاد لاعب نادي نجوم المستقبل والمعار لصفوف نادي إنبي ، وذلك بعد إتمام التعاقد بين القلعة الحمراء ونادي النجوم.

وعلم دوت الخليج أن النادي الأهلي قرر تأجيل الإعلان عن التعاقد مع كريم فؤاد ظهير أيمن نادي إنبي والمعار من صفوف نجوم المستقبل قبل خوض اللاعب منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

الأهلي يؤجل الإعلان عن التعاقد مع كريم فؤاد

ويأتي تأجيل الإعلان عن كريم فؤاد بسبب ارتباطات النادي الأهلي في البطولات المختلة منها لقاء بيراميدز في إطار الجولة السابعة والعشرون من الدوري المصري الممتاز ، ومنافسات دوري أبطال إفريقيا أمام كايزر تشيفز في المغرب حتى الأن.

ومن المقرر أن يعلن النادي الأهلي عن التعاقد مع اللاعب بشكل رسمي عقب نهائي دوري أبطال إفريقيا في المواجهة التي تقام في السابع عشر من الشهر الجاري قبل خوض المنتخب المصري الأولمبي منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

الأهلي يواجه بيراميدز

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري الممتاز ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرون بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثية وحسم الصعود لنهائي إفريقيا.

تشكيل الأهلي أمام الترجي

حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول خط الوسط : حمدي فتحي - أليو ديانج - عمرو السولية خط الهجوم : محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - محمد شريف.

تشكيل الترجي لمواجهة الأهلي

حراسة المرمي: بن شريفية. خط الدفاع: خليل شمام - بدران - حمدي النقاز – الياس الشتي. خط الوسط: كوليبالي - بن رمضان. خط الهجوم: بن غيث - البدري - الهوني - ويليام توڨي.

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي

حراسة المرمي : الشناوي - علي لطفي - مصطفي شوبير

الدفاع : ياسر ابراهيم - بدر بانون - أيمن اشرف - رامي ربيعة - علي معلول - احمد رمضان - محمود وحيد

خط الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - ديانج - محمد مجدي افشة - اكرم توفيق

خط الهجوم : طاهر محمد - حسين الشحات - كهربا - وليد سليمان - جونيور اجاي - صلاح محسن - بواليا - محمد شريف.