جدة - نرمين السيد - وتلقت غرفة عمليات حى العجمى إخطارا يفيد انهيار عقار بشارع البرسيم بمنطقة الدخيلة الشمعدان. وانتقل ضباط قسم شرطة الدخيلة وقوات الحماية المدنية رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ. وجرى وضع حواجز حول العقار، وذلك حفاظا على سلامة المارة والسيارات، وتبيّن من الفحص أن العقار المشار إليه بناء قديم مكون من 3 طوابق وانهياره وسط أنباء عن وجود ضحايا. وتواصل قوات الحماية المدنية رفع الأنقاض بحثا عن ضحايا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انهيار عقار قديم تقطنه 7 أسر غرب الإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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