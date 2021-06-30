انتشال جثة وإصابة 2 فى عقار الدخيلة بالإسكندرية.. واستمرار البحث

جدة - نرمين السيد - تمكنت الحماية المدنية بالإسكندرية، من انتشال جثة سيدة من أسفل أنقاض عقار الدخيلة، فيما أسفر الانهيار عن إصابة اثنين آخرين وتواصل قوات الحماية رفع الأنقاض بحثا عن ضحايا آخرين.





ورد بلاغ لغرفة عمليات حى العجمى يفيد انهيار عقار بشارع البرسيم بمنطقة الدخيلة الشمعدان، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ. وتبين من الفحص أن العقار المشار إليه بناء قديم مكون من 3 طوابق تقطنه 7 أسر، وانهياره بالكامل، ما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة شاب 17 عاما وطفلة 4 سنوات حتى الآن. تم وضع حواجز حول العقار، وذلك حفاظا على سلامة المارة والسيارات، واستمرار أعمال رفع الأنقاض.

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