صور.. الرعاية الصحية تعلن تخريج الدفعة الأولى من برنامج إدارة سلاسل الإمداد

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أحمد السبكى فعاليات حفل تخريج الدفعة الأولى من البرنامج التدريبى المتقدم لإدارة سلاسل الإمداد (Supply chain Management)، والذى نظمته الهيئة لتدريب العاملين بإدارة الإمداد لديها وفروعها بالمحافظات على أحدث نظم إدارة سلاسل الإمداد وتكنولوجيا إدارة المخزون السلعى عالميًا، وذلك بالتعاون مع شركة استرازينيكا مصر، وتحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، خلال فعاليات حفل التخرج، اهتمام الهيئة بالتدريب والتعليم المستمر للعنصر البشرى باعتباره أثمن مورد لديها والركيزة الأساسية فى انطلاق الهيئة وتقدمها نحو الاستفادة المثلى من العنصر البشرى فى تحقيق رؤيتها بتقديم نموذج متطور للرعاية الصحية فى مصر، ولمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد، والذى يتسق مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030.

ونوه السبكى، إلى أن تنمية الموارد البشرية وضمان وصولها إلى أعلى مستوى من التدريب والتعليم هو خطوة أساسية لمواكبة التطور الهائل فى أساليب العمل فى ظل مبادئ التنافسية والعولمة، مضيفًا أن الأخذ بأحدث الطرق المتبعة فى الإدارة الفعالة سيكون له مردود إيجابى فى تنمية مهارات العاملين وضمان أفضل مستوى من الخدمات والرعاية الصحية للمتعاملين، ولافتًا إلى أن عمليات التطوير والارتقاء المستمر بالخدمات هو دستور عمل الهيئة، وما يدلل عليه القياس المستمر للأداء والنتائج والتطوير للتكيف مع المتغيرات والمستجدات المتلاحقة فى عالم الرعاية الصحية.

وأضاف السبكى، أن الدفعة الأولى من البرنامج، ضمت 24 متدرب من إدارات الإمداد بالهيئة والفروع التابعة لها بالمحافظات، تم تدريبهم على أحدث نظم إدارة سلاسل الإمداد وتكنولوجيا إدارة المخزون السلعى، من خلال 28 ساعة تدريبية غير متتالية لكل متدرب على مدار شهرين، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك دفعات قادمة، حيث تعتمد الهيئة على بناء وتنمية الكوادر البشرية لديها باستمرار بما يتماشى مع أهدافها الاستراتيجية فى إحداث نقلة نوعية للقطاع الصحى فى مصر المبنى على الجودة والسلامة والدلائل العلمية.

وتابع السبكى: أن الهيئة قدمت منحة ممولة بالكامل لـ15 من العاملين بإدارات الإمداد فى الهيئة وفروعها بالمحافظات بعد اجتيازهم الشروط والمعايير الموضوعة للحصول على دبلومة إدارة سلاسل الإمداد بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك أيضًا بالتعاون مع شركة استرازينيكا مصر، مؤكدًا أهمية علم إدارة سلاسل الإمداد، وكذلك أهمية الدمج بين الخبرات التى تنتج من الممارسة الفعلية والمعارف المكتسبة من التدريب والتعليم المستمر، والذى يؤثر بشكل إيجابى وقوى على مستوى الخدمات المقدمة للوصول إلى أفضل مستوى من الخدمات والرعاية الصحية بجودة ومعايير عالمية.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، أهمية التعاون مع الجهات المعنية بالقطاع الصحى سواء من القطاع الحكومى أو الخاص، أو سواء داخل مصر أو خارجها، للنهوض بالمنظومة الصحية فى مصر، وتوفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمصريين ولجميع الوافدين من الخارج إلى مصر للعلاج، والذى يتماشى مع رؤية الدولة المصرية بالتوسع فى الشراكة والتعاون مع أكبر المؤسسات الطبية ذات المكانة الدولية المتميزة لتحسين مستوى جودة الحياة الصحية للمصريين.

ومن جانبها، ثمنت الدكتورة منى قدرى، عميد كلية الدراسات العليا بالأكاديمية البحرية، جهود الهيئة العامة للرعاية الصحية فى الاستثمار بالعنصر البشرى للوصول إلى تحقيق أهدافها بتوفير التغطية الصحية الشاملة للمصريين وبجودة عالمية كجزء من رؤية مصر 2030، كما أعربت عن سعادتها فى المشاركة بصورة أكاديمية فى بناء كوادر النظام الصحى بمصر، لافتة إلى أن الأكاديمية تقدم أفضل أساليب التعليم والتطوير، مؤكدة استعدادها لمختلف أنواع الشراكة والتعاون مع الهيئة لاستمرار بناء كوادر فى مختلف مجالات تحسين الخدمة الطبية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية.

فيما قال الدكتور حاتم الوردانى، رئيس مجلس إدارة استرازينيكا مصر، أن هذا البرنامج التدريبى كان بداية لإطلاق برنامج برعاية استرازينيكا مصر فى مجال إدارة سلاسل الإمداد وتكنولوجيا إدارة المخزون السلعي، معربًا عن سعادته بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية فى العديد من المبادرات الخاصة بتطوير العنصر البشرى وكل ما يقدم خدمات ورعاية صحية ممتازة للمواطن المصري، ولافتًا إلى تطلعه للمزيد من التعاون المشترك حيث أنه جارى حاليًا دراسة تقديم عدد من المنح للماجستير بإدارة الأعمال وسلاسل إدارة الإمداد للعاملين بهيئة الرعاية الصحية وفروعها المختلفة.

جدير بالذكر، أن هذا البرنامج التدريبى المتقدم والمنحة الممولة بالكامل لحصول العاملين على دبلومة إدارة سلاسل الإمداد، جاء فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين الهيئة وشركة استرازينيكا مصر فى مجالات عديدة، ومنها التعليم والتدريب، كما شملت فعاليات الحفل الختامى لتخرج الدفعة الأولى من التدريب تكريم الخمسة الأوائل من المتدربين بإدارات الإمداد للهيئة وفروعها وإهدائهم درع التميز تقديرًا لمهاراتهم وتميزهم، إضافة إلى منح جميع المتدربين شهادات اجتياز البرنامج التدريبى، وذلك إلى جانب تسليم جوابات القبول للمرشحين من إدارات الإمداد لأخذ المنحة الممولة بالكامل الخاصة بالحصول على دبلومة إدارة سلاسل الإمداد بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

هذا، وشهد حفل تخرج الدفعة الأولى من البرنامج التدريبى المتقدم لإدارة سلاسل الإمداد أيضًا، عدد من قيادات الهيئة العامة للرعاية الصحية، يضم، الدكتور هانى راشد، نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى، والدكتور وائل عمران، مدير عام الشؤون الإدارية والمشرف العام على الإمداد.

